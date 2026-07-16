ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε Παπακώστα, Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκώρο

Παράλληλα, οι κατηγορίες -που αφορούν το 2021- συμπεριλαμβάνουν τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ.

Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα , Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Επίσης οι κατηγορίες περιλαμβάνουν έναν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου ενός εν ενεργεία βουλευτή, έναν συνεργάτη ενός πρώην υπουργού, έναν κτηνιατρικό υπάλληλο και αρκετούς δικαιούχους των κονδυλίων. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, όπως απάτη σε επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση επίσημων αρχείων, και σε ορισμένους από αυτούς και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε ορισμένα από τα αδικήματα που διαπράττονται από υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς. Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημειώνει ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για την διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά δημόσιους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσει η EPPO να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021 και να διαπιστώσει τα γεγονότα αναζητώντας παράλληλα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Τα στοιχεία υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και επιθεωρητικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση ευρημάτων επιθεώρησης και ψευδείς πιστοποιήσεις.