ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια σε απάτη
Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.