ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.