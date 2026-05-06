ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δίκη με 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη – Δηλώνονταν 64 χιλιάδες στρέμματα βοσκοτόπια

Ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες κοινοτικες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε σήμερα ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη. Όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι 58 κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπρατταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος καταθέτοντας σήμερα στη δίκη ως μάρτυρας ανέφερε:

«Το 2020 σε μια επίσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω σαν πρόεδρος του Συναιτερισμού τι καλλιέργειες δηλώνονταν στην Καστοριά» είπε ο μάρτυρας και συνέχισε: «Προφορικά μου είπαν ότι δηλώνονταν 64 χιλιάδες στρέμματα βοσκοτόπια! Μου τα είπε υπάλληλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου ανέφερε ακόμη ότι δηλώνοταν 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην Καστοριά. Ακόμη ενημερώθηκα ότι δηλώνονταν και 17 χιλιάδες αμυγδαλιές. Ούτε αυτό μπορούσε να ισχύει γιατί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι γύρω στα 750 στρέμματα. Όσον αφορά στα 64 χιλιάδες στρέμματα ρώτησα και ξαναρώτησα αν αυτα αναφέρονταν στη τεχνική λύση ή αν είναι ιδιοκτησίες. Μου είπαν ότι είναι ιδιοκτησίες. Στην Καστοριά δεν υπάρχουν όμως ιδιόκτητα βοσκοτόπια πουθενά. Είμαι κτηνοτρόφος 5ης γενιάς και ξέρω. Είναι εικονικοί αυτοί οι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα κατάλαβα πως γινόταν το παιχνίδι».

Συνεχίζοντας ο μάρτυρας σημειώσε πως όταν κατάλαβε ότι βρισκόταν μπροστά σε υπόθεση απάτης ενημέρωσε τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.

Ο μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Πήγαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ενημερώσουμε τον Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος έλειπε και τον επισκεφθηκαμε μετά από 1,5 μήνα. Στην αρχή μου λέει “άσε ρε τις ιστορίες”, μετά μου είπε “θα το δω”. Μετά από δύο μήνες, μου είπε “είχες δίκιο γίνεται κομπίνα”. Μέσα στον κορωνοϊό υποβάλαμε καταγγελία στην εισαγγελία».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο μάρτυρας τόνισε ακόμη πως το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, αλλά τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα. Αντίθετα, όπως είπε, αυτές οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα κάποιες ελαιοκαλλιέργειες δηλώθηκαν στη Φλωρινα και κάποιες άλλες ακόμη και εκτός Ελλάδας!

Ο μάρτυρας στράφηκε και κατά των κατηγορουμένων αλλά και κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κανονισμού του, ο οποίος «για τους ελεγχόμενους προέβλεπε μηνιαίο μίσθωμα 0,035 ευρώ ανά στρέμμα», την ώρα που ο ίδιος πληρώνει όπως ανέφερε «5 ευρώ ανά στρέμμα τον μήνα».

Ενδεικτικά ο μάρτυρας σημείωσε: «Εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που ακούω 15, 20 χιλιάδες ευρώ που δίνονται. Από 28 ευρώ το στρέμμα που έπαιρνα παλιότερα, πλέον έφτασα να παίρνω 11,8 ευρώ ανά στρέμμα. Έχω 400 πρόβατα και 400 στρέμματα χωράφια και παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ».

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.