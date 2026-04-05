ΟΠΕΚΕΠΕ: Κεφαλογιάννης και Τσιάρας παραιτούνται από τη βουλευτική ασυλία τους

Την παραίτηση από τη βουλευτική ασυλία του λόγω της εμπλοκής των ονομάτων τους στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής οι Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Τσιάρας. Σε νέα τοποθέτηση μετά την παραίτησή του από την υπουργική θέση την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Κεφαλογιάννης, ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο εις βάρος του από τη δικογραφία. «Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία», τόνισε παράλληλα σε νέα του δήλωση και ο βουλευτής της ΝΔ και παραιτηθείς υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει δεν συνδέεται με παραδοχή ευθύνης, αλλά με την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης και ανεμπόδιστη διερεύνηση της υπόθεσης. «Ούτε μία συνομιλία, ούτε ένδειξη γνώσης» Ο κ. Κεφαλογιάννης επιμένει ότι η κατηγορία που του αποδίδεται βασίζεται αποκλειστικά στην υπόθεση πως πρώην συνεργάτης του ενεργούσε κατ’ εντολή του. Όπως τονίζει, στη δικογραφία –που αριθμεί χιλιάδες σελίδες– δεν υπάρχει ούτε μία δική του συνομιλία, μήνυμα ή οποιαδήποτε αναφορά που να αποδεικνύει γνώση ή εμπλοκή σε αξιόποινη πράξη. Γιατί παραιτήθηκε Ο ίδιος διευκρινίζει ότι, παρά την απουσία στοιχείων, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του πρωθυπουργού και αποχώρησε από τη θέση του, επιλογή που –όπως αναφέρει– υπαγορεύεται από τον αξιακό του κώδικα και την ανάγκη να μη σκιάζεται η πολιτική λειτουργία.

Σημειώνεται ότι η παραίτησή του δεν αποτελεί νέα εξέλιξη, καθώς είχε ήδη ανακοινωθεί και υλοποιηθεί, με την αντικατάστασή του να έχει ολοκληρωθεί. Ζητά άρση ασυλίας Παράλληλα, ο κ. Κεφαλογιάννης επαναλαμβάνει ότι θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου –όπως σημειώνει– να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κλείνοντας, εκφράζει την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα των κατηγοριών θα αναγνωριστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και ότι ο ίδιος επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση χωρίς καμία σκιά.

Τσιάρας: «Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη»

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσιάρα: «Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα).

Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου- χωρίς να το γνωρίζω, όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία-τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας.

Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής.

Αποκλειστικός σκοπός της επικοινωνίας, ήταν να διευκρινιστούν οι νόμιμες προϋποθέσεις ,που έπρεπε να ακολουθήσει ο γεωργός, ώστε να μην χάσει την πράσινη ενίσχυση για δυο συγκεκριμένες περιοχές οικολογικής εστίασης, που εφάπτονται σε τρία αγροτεμάχια.

Ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται.

Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απώλειας της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ακόμη και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης και των δύο περιοχών οικολογικης εστίασης, η μέγιστη μείωση θα περιοριζόταν στα 429,28€, αφού η τελική επιλέξιμη έκταση πρασινίσματος θα διαμορφωνόταν στα 19,02 εκτάρια από 22,17 εκτάρια, δηλαδή απώλεια μόλις 3,15 εκτάρια, που με μοναδιαία αξία 136,28€/εκτάριο μεταφράζεται σε απώλεια ενίσχυσης 429,28€ για τον γεωργό (3,15 * 136,28).

Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!

Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού — όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις — οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου.

Σύμφωνα με το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η τυχόν μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την πράσινη ενίσχυση και ΟΧΙ το σύνολο των ετήσιων ενισχύσεων του γεωργού.

Κατά συνέπεια, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης ,

είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου.

Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα.

Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία».