ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον «Φραπέ» – Ανοίγει ο δρόμος για τη σύλληψή του

Κατεπείγουσα ποινική προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κάτι που συνεπάγεται ότι -σε καταφατική περίπτωση- ανοίγει ο δρόμος για τη σύλληψή του.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τοτε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη.

Σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου.

Η προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Ξυλούρης αρνήθηκε να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, που εκλήθη για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Πάντως, όπως τόνιζαν νομικές πηγές, η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής που με βάση το νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλούμενος το «δικαίωμα της σιωπής» προέβην σε επιλεκτικές απαντήσεις, ακόμη και σε ειρωνείες στις ερωτήσεις των εισηγητών.

Ο ίδιος, σύμφωνα με καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, φέρεται να απείλησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο περιθώριο των εργασιών της Εξεταστικής.