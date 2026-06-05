ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 14 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αρχών στη Δυτική Μακεδονία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, με τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από την Κοζάνη. Μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να κατάγεται από το Αγρίνιο.

Οι συλληφθέντες πέρασαν το πρωί το κατώφλι της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία τους απήγγειλε, κατά περίπτωση, βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση, η ένταξη και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αμέσως μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου παραμένουν προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ανακριτική διαδικασία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και να εμφανιστούν εκ νέου σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ορισμένοι ηλικιωμένοι κατηγορούμενοι να απολογηθούν ακόμη και σήμερα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία τους.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ