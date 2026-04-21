ΟΠΕΚΕΠΕ – Η μεγάλη εικόνα

Της Αφροδίτης Νέστορα

Πολιτεύτρια Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ

Επί της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρά το ότι αρνούνται ότι έγινε κάποια παράνομη πράξη, ζήτησαν άμεσα την άρση της ασυλίας τους ώστε να αποδείξουν στη δικαιοσύνη, που είναι αρμόδια για να το ερευνήσει και να κρίνει, την αθωότητά τους.

Hευρωπαϊκή και ελληνική δικαιοσύνη οφείλουν να κινηθούν τάχιστα ώστε να μην υπάρχει «πολιτική ομηρία» αλλά και πολιτική εκμετάλλευση. Πρέπει, όμως, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Προ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρχε στη χώρα πολιτικό κενό. Η μεγάλη εικόνα είναι οι παράνομες επιδοτήσεις τις οποίες για πολλές δεκαετίες η χώρα πλήρωσε ακριβά με πρόστιμα 3 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Κάποιοι, λοιπόν, έκλειναν τα μάτια και ξαφνικά, για ένα θέμα που ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τις διαχρονικές διακομματικές ευθύνες, τα ανοίγουν μόνο από το 2019 και μετά. Αλλά και πάλι βλέπουν μόνο ό,τι θέλουν. Διότι, ενώ επί δεκαετίες ουδείς τόλμησε να αντιμετωπίσει τον πυρήνα του προβλήματος, το έκανε αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διότι για να αντιμετωπίσεις φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής απαιτείται πολιτική βούληση και συγκεκριμένες πολιτικές κινήσεις. Οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασαν με Νόμο αυτής της κυβέρνησης, -που παρεμπιπτόντως δεν ψήφισε η αντιπολίτευση- στην ΑΑΔΕ κάτι που διασφαλίζει πως η όλη διαδικασία των αγροτικών επιδοτήσεων θωρακίζεται από τυχόν παρεμβάσεις. Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη πιο μεγάλη εικόνα και αυτή είναι το βαθύ κράτος και οι παθογένειές του.

Και πάλι με τη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών είναι αυτή η κυβέρνηση που πήρε μέτρα ώστε μια σειρά διαδικασιών, να αυτοματοποιηθούν και έτσι να μην μπορούν να υπάρχουν παρεμβάσεις, από τα πιο θεωρητικά μικρά, όπως η διαγραφή κλήσεων ή οι στρατιωτικές μεταθέσεις ως τα πιο μεγάλα, όπως η προαναφερθείσα διαδικασία για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Η κυβέρνηση με τις κινήσεις της με πρώτη την αποστολή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη και δεύτερη τη μεταρρύθμιση στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων έδειξε πως και τις ευθύνες της ξέρει να αναλαμβάνει αλλά και να διασφαλίζει πως δεν θα εμφανιστούν ξανά σκιές σε ανάλογες περιπτώσεις.

Δημοσιεύθηκε στις 18/04/25 στην Εφημερίδα “Πολιτική”