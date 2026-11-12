ΟΠΕΚΕΠΕ: Για τις 23 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη Σκρέκα και άλλων 6 – Το Δημόσιο ζητά να στηρίξει την κατηγορία, διαφωνεί η Ευρωπαία εισαγγελέας

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε το ελληνικό Δημόσιο στη δίκη για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενο τον βουλευτή ΝΔ, Κώστα Σκρέκα, και ακόμη πέντε προσώπων, προκαλώντας αντιδράσεις.

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η υπεράσπιση του βουλευτή Κώστα Σκρέκα δήλωσε: «Θέλουμε την πλήρη διαλεύκανση της δίκης. Θέλουμε πλήρη ανάλυση των πραγματικών περιστατικών και να αποδειχτεί η αθωότητα του εντολέα μας. Δεν θέλουμε να διαιωνίζεται η διαδικασία», ζητώντας την απόρριψη αιτημάτων για αναβολή ή διακοπή της δίκης.

Η διαδικασία ξεκίνησε με μία κίνηση που προκάλεσε αντιπαραθέσεις εντός της δικαστικής αίθουσας λόγω του αιτήματος του Δημοσίου, το οποίο μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) δήλωσε για πρώτη φορά παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην προέδρου Δημ. Μελά και τριών ακόμη στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την τοποθέτησή του ο σύμβουλος του ΝΣΚ υποστήριξε σχετικά με τη ζημία του Δημοσίου ότι «οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις επιχορηγήσεις, που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα ανωτέρω, καθώς σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου συνάγεται ευκρινώς ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άποψη του σκοπού που επιδιώκει, του δημοσίου συμφέροντος που υπηρετεί, της οργανωτικής δομής και των αρμοδιοτήτων του, καθώς επίσης της εποπτείας και του ελέγχου που υφίσταται, είναι φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας και διοίκησης. Οι ως άνω, δε, κατηγορούμενοι αποτελούν όργανα του εν λόγω Οργανισμού, είτε διορισμένα απευθείας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ο Πρόεδρος του Οργανισμού) είτε τελούντα υπό την γενικότερη εποπτεία αυτού, και κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, που τους αποδίδονται, είχαν μεταξύ άλλων την εκ του νόμου διαχείριση και επιμέλεια των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Επομένως, είναι πρόδηλο πως τα όργανα του ΟΠΕΚΕΠΕ ασκούν δημόσια υπηρεσία κατ’ άρθ. 13 ΠΚ».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι για τους οποίους επιδιώκεται η παράσταση «προκάλεσαν εν γνώσει τους άμεση, βέβαιη και οριστική ζημία στην περιουσία του ΕΓΤΕ. Κατά συνέπεια, η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας είναι παραδεκτή και νόμιμη, επειδή από τις παραπάνω παράνομες πράξεις των κατηγορουμένων το Ελληνικό Δημόσιο είναι άμεσα παθόν, έχοντας υποστεί ηθική βλάβη, που συνίσταται, στη διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των ως άνω οργάνων του, στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών, αλλά και γενικότερα των συναλλασσόμενων με αυτό, αναφορικά με τη σύννομη και ακέραιη λειτουργία των υπηρεσιών του».

Η θέση πάντως του Δημοσίου προκάλεσε αρχικά την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι η υπόθεση αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια και για αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. «Η ζημιά δεν είναι άμεση. Η άμεση ζημία έχει προκληθεί στα συμφέροντα της ΕΕ. Ούτε αυτά μπορεί να εκπροσωπεί το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κάνει διαχείριση. Είναι μη νόμιμη η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων.

Επί του ζητήματος, η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου εισηγήθηκε την αποβολή του Δημοσίου υποστηρίζοντας πως τη ζημιά έχει υποστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ότι τα χρήματα δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος αποτελεί διαχειριστική αρχή. «Στην προκειμένη περίπτωση το πληττόμενο αγαθό είναι τα συμφέροντα της ΕΕ», κατέληξε.

Εν τέλει το δικαστήριο διέκοψε για την 23 Νοεμβρίου για να αποφασίσει για τη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.