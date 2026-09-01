ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη, ενώ τρεις αθωώθηκαν.

Οι κατηγορούμενοι, από την Κρήτη, είχαν δηλώσει εκτάσεις σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νίσυρος, η Καστοριά και η Φλώρινα. Από τους καταδικασθέντες, οι 14 κρίθηκαν φυσικοί αυτουργοί και καταδικάστηκαν σε ποινές από ένα έως δύο έτη με τριετή αναστολή, για επιχορηγήσεις από 25.000 έως 85.000 ευρώ.

Πέντε κρίθηκαν απλοί συνεργοί. Ένας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους τέσσερις επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ.

Κατά πλειοψηφία αναγνωρίστηκε σε 18 από τους 19 το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.