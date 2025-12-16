ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις από τους επτά κατηγορούμενους

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις από τους επτά κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025. Στον έναν εξ αυτών επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους, ότι έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν γνώση ότι αυτές είχαν εγκριθεί κατά παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αρνούμενοι οποιαδήποτε πρόθεση εξαπάτησης των αρμόδιων αρχών.

Το τρίτο άτομο που αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, ήταν η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσιας ύψους 60.000 ευρώ. Για σήμερα εκκρεμούν οι απολογίες άλλων 4 κατηγορουμένων

Συνολικά έχουν συλληφθεί 15 άτομα για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο σε αγροτοσυνδικαλιστή, ενώ καθοριστική συμβολή στη διεκπεραίωση των αιτήσεων και των σχετικών οικονομικών πράξεων φέρονται να είχαν ένας λογιστής και η σύζυγός του.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.