ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για κακουργήματα στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Η ποινκή δίωξη αφορά – κατά περίπτωση- τα αδικήματα:

της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της αμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από τον Νοέμβριο του 2025 , το οποίο σύμφωνα με τις Αρχές δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019.

Η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα αρκετά μέλη συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι.