ΟΠΕΚΕΠΕ: Από ώρα σε ώρα στη Βουλή η δικογραφία για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου

Από ώρα σε ώρα διαβιβάζεται στη Βουλή η δικογραφία για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να σημειωθεί ότι, μετά την Κυριακή του Θωμά θα κληθεί εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ώστε να εισηγηθεί την άρση ασυλίας των δύο «γαλάζιων» βουλευτών.

Οι δύο βουλευτές θα δώσουν εξηγήσεις στα 16 μέλη της αρμόδιας επιτροπής τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές.