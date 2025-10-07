ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές κατά Βορίδη από τον Γρ. Βάρρα – «Ποτέ δεν τα είπα στον πρωθυπουργό»

«Η απομάκρυνσή μου από τον Οργανισμό, έγινε κατ’ απαίτηση των δύο εταιριών που είχαν αναλάβει χρέη τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Neuropublic και της Gaia Επιχειρείν, με εκτελεστή τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, σε συνέχεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο μάρτυρας, τελικώς δέχθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών – μελών της Επιτροπής μετά από μια επεισοδιακή πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία ζήτησε από την Εξεταστική να αρκεστεί στο υπόμνημα των 659 σελίδων που είχε καταθέσει και άφησε αιχμές κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Παρότι αρνήθηκε σαφώς ότι δέχτηκε παρεμβάσεις στο έργο του από τον Μάκη Βορίδη, είπε ότι υπέβαλε την παραίτησή του στα τέλη του 2020, ύστερα από απαίτηση του διευθυντή του γραφείου του υπουργού, του κ. Αθανασά. Απαντώντας ωστόσο σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν δέχτηκε και από ποιόν παρέμβαση στο έργο του, κατονόμασε τον τότε γενικό γραμματέα του αρμόδιου υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο, ο οποίος – όπως ισχυρίστηκε – του ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο ελέγχεται η γυναίκα του Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «φραπέ». «Από τον ίδιο τον υπουργό όχι. Από τον γενικό γραμματέα τον κ. Στρατάκο ενδεχομένως είχα. Μου είπε “για ποιο λόγο ελέγχεται η γυναίκα του κ. Ξυλούρη”. Εγώ εξεπλάγην και είπα μήπως μέσα από κάποια διεύθυνση, όχι παράνομα, κάποιος έδωσε κάποια εντολή για έλεγχο. Δεν συνέβη αυτό. Πήρα τηλέφωνο τον υπεύθυνο της Κρήτης. Μου είπε πως “πρόκειται για δειγματοληπτικό έλεγχο και πείτε στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας”», ήταν η ακριβής απάντηση του κ. Βάρρα.

Παρόλα πάντως τα όσα είπε ή υπονόησε για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους σχέση και χαρακτηριστικά ανάφερε: “Καμία διαφωνία, καμία προστριβή. Καμία γκρίνια για πληρωμές. Φύγαμε γελώντας. Με έκπληξη διάβασα ότι υπήρχε τριβή μεταξύ μας».

Ο διάλογος πάντως, που προκάλεσε αίσθηση είναι αυτός κατά τον οποίο η Μιλένα Αποστολάκη ρωτάει «Κύριε μάρτυρα, γράφετε στο υπόμνημά σας πως ο Μάκης Βορίδης “απλά ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες”. Ζήτησε την απομάκρυνσή σας επειδή ήθελε να συνεχίσουν οι ανομίες;» και ο Γρ. Βάρρας απαντά «συμφωνώ». “Ποιος σας την είχε στημένη, κύριε μάρτυρα» επανήλθε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να απαντά: «η Neuropublic Γαργαλάκος». «Ήθελαν να κάνω μια κακιά πληρωμή, ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό και να του πουν “ο δικός σου τα έκανε μαντάρα”», είπε κατόπιν.

Εξάλλου, απαντώντας επίσης σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για την επίμαχη υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τη λεγόμενη τεχνική λύση, με την οποία συμφώνησε ο κ. Βορίδης , ο μάρτυρας έκανε λόγο για “μη αρμόζουσα με τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες υπογραφή”.

Τέλος, ο κ. Βάρρας επανέλαβε ότι δεν ενημέρωσε ποτέ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το σκάνδαλο, αν και – όπως είπε – είναι πέντε χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σχολίασε μάλιστα με … χιούμορ όταν ρωτήθηκε για “κατακόρυφη αύξηση” του αριθμού των αιγοπροβάτων που δηλώνονταν στην Κρήτη: “Υπήρξε αύξηση. Αλλά τι θέλατε να πάω να σφάξω τα αρνιά; Χασάπης είμαι;».p