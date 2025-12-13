ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις, πήραν πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ – Ο «αρχηγός», ο λογιστής και η δικηγόρος

Νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέλη εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη θησαύριζαν λαμβάνοντας παράνομα χρήματα. Συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ αυτών, ο φερόμενος αρχηγός, αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, αγρότες και δικηγόροι.

Είναι η δεύτερη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στην απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο όφελος της συγκεκριμένης οργάνωσης αγγίζειτα 1,7 έως 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις, καθώς τα ποσά είναι μεγάλα και θεωρείται βέβαιο πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Συλλήψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν αύριο το πρωί στην εισαγγελία Ηρακλείου (μπορεί να σταλεί μόνο η δικογραφία) και το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απόψε, δικηγόροι που θα αναλάβουν τους συλληφθέντες είχαν μια πρώτη γνώση της δικογραφίας, ενώ θα συνοδεύσουν τους εντολείς τους στην Αθήνα.

Στον χώρο των αγροτών, σε τοπικό επίπεδο επικρατεί αναστάτωση, καθώς η σημερινή εξέλιξη βρήκε τους αγρότες να περιμένουν τις εξελίξεις από τη διήμερη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί τους.

Από το πρωί αυτό που συζητείται σε τοπικό επίπεδο και στο Ηράκλειο και στην περιοχή των Αρχανών αλλά και αλλού, είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, του οποίου αποδίδουν ρόλο μάλιστα ηγετικό, είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα τοπικά αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και μένει να δούμε αν από τη λίστα των 42 προκύψουν και άλλες συλλήψεις, πέρα από αυτές που ήδη γίνει.

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ο αρχηγός του κυκλώματος

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.Έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια. Πριν από δύο ημέρες είχε μιλήσει και στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnews.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο ζευγάρι

Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΗΓΗ ΕΡΤ