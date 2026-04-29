OΠEKA: Αύριο Πέμπτη 30/4/2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Απρίλιο

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Πέμπτη 30/4/2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Απρίλιο 2026, συνολικού ύψους 183.842.805 ευρώ σε 594.829 δικαιούχους.
Συγκεκριμένα:
Επίδομα Στέγασης: 171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ
Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982: 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ
Τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Σύνολο δικαιούχων: 594.829
Σύνολο καταβολών: 183.842.805 ευρώ
