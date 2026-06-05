OPEC: Ιστορικό χαμηλό 37 ετών για την παραγωγή εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Σε χαμηλό σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών υποχώρησε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του OPEC κατά τη διάρκεια του Μαΐου, καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην προσφορά.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του πρακτορείου Bloomberg, η παραγωγή των 11 τρεχόντων μελών του καρτέλ κατέγραψε κατακόρυφη πτώση κατά 1,22 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, διαμορφούμενη στα 16,33 εκατομμύρια βαρέλια. Σημειώνεται ότι από τα δεδομένα αυτά εξαιρούνται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), τα οποία αποχώρησαν από τον οργανισμό τον προηγούμενο μήνα, τερματίζοντας μια συμμετοχή έξι δεκαετιών.

Στο επίκεντρο το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ και του Ιράν έχει περιορίσει δραστικά τις ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε καθεστώς ουσιαστικού αποκλεισμού τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ. Ως εκ τούτου, παραδοσιακοί πετρελαιοπαραγωγοί, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ, αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους.

Τη μεγαλύτερη πίεση δέχεται το Ιράν, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα λιμάνια του στα μέσα Απριλίου. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εκτρέψει 127 εμπορικά πλοία για την επιβολή του εμπάργκο.

Η εικόνα της παραγωγής σε αριθμούς (Μάιος):

Ιράν:-710.000 βαρέλια/ημέρα (χαμηλό πενταετίας στα 2,34 εκατ. βαρέλια).

Κουβέιτ: -310.000 βαρέλια/ημέρα (στα 490.000 βαρέλια, λιγότερο από το 20% των προπολεμικών επιπέδων).

Σαουδική Αραβία:-240.000 βαρέλια/ημέρα (συνολική παραγωγή στα 6,57 εκατ. βαρέλια).

Στρατηγική αύξησης των ποσοστώσεων παρά την κρίση

Παρά τη μείωση της φυσικής παραγωγής λόγω των ανωτέρω γεωπολιτικών εμποδίων, ο OPEC και οι σύμμαχοί του (OPEC+) συνεχίζουν τη σταδιακή διαδικασία αποκατάστασης των ποσοστώσεων παραγωγής που είχαν παγώσει τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με δηλώσεις τριών διπλωματών του OPEC+, κατά την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της προσεχούς Κυριακής, τα βασικά μέλη αναμένεται να εγκρίνουν νέα αύξηση των στόχων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως για τον μήνα Ιούλιο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμμαχία σχεδιάζει δύο επιπλέον μηνιαίες αυξήσεις των ποσοστώσεων για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την έξοδό τους από το καρτέλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή τους κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, φτάνοντας τα 2,44 εκατομμύρια βαρέλια.