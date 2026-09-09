ΟΟΣΑ: Η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας με τη χρήση AI μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους μισθούς

Hχρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους μισθούς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών, Άρης Αλεξόπουλος, σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Όπως επισήμανε, το 2050 το εργατικό δυναμικό θα είναι κατά 2 εκ. άτομα μικρότερο και οι νέοι θα είναι 300.000 λιγότεροι. Ο πληθυσμός της χώρας μας θα είναι 8 εκ. όπως τη δεκαετία του ’60, μόνο που τότε ήταν χαμηλότερος ο μέσος όρος ηλικίας .

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, είναι ανάγκη να αντληθούν εργαζόμενοι από τμήματα του πληθυσμού που υποαπασχολούνται όπως οι γυναίκες και οι ηλικίας 45-65 ετών, να υλοποιηθεί το μέτρο των στοχευμένων μετακλήσεων από άλλες χώρες και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα εργαλείο το ΑΙ.

Πρόσθεσε, δε ότι η ανεργία των νέων είναι 16% και στον γενικό πληθυσμό κάτω από 7% και το 40% όσων εργάζονται είναι χαμηλόμισθοι, έναντι 23% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη.

Ο κ. Αλεξόπουλος επισήμανε ότι η ανεργία στους νέους μειώθηκε από το 45% το 2019 στο 16%, αλλά οι θέσεις εργασίας που έχουν προκύψει σε ποσοστό 50 με 55% είναι στον τουρισμό, την εστίαση και το εμπόριο και στη μεταποίηση. Ο κλάδος της μεταποίησης, πρόσθεσε, έχει καταρρεύσει στην Ελλάδα και το μερίδιο του στην απασχόληση μειώθηκε κατά 14% σε σχέση με το 2008. Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας «άλλα όχι θέσεις που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία που θα τραβήξουν μισθό προς τα επάνω», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «οι κλάδοι οι οποίοι θα μας δώσουν ένα βιώσιμο προοπτική, είναι οι κλάδοι της μεταποίησης με υψηλή τεχνολογία» . Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει χώρα με αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά επισήμανε την ανάγκη να α ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες όπως η ΤΝ και η ρομποτική.Τόνισε με έμφαση, ότι δίπλα στις μεγάλες επενδύσεις όπως το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Pharos, το μεγαλύτερο στοίχημα αποτελεί η διάχυση της τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους, ακόμα και στην τελευταία επιχείρηση με πέντε ανθρώπους προσωπικό.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προτεραιότητες που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους νέους, υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία αναλυτικά προγράμματα που θα καλλιεργήσουν τη δυνατότητα των παιδιών να μαθαίνουν και να καταβληθεί προσπάθεια για να εντάσσονται πιο ομαλά στην αγορά εργασίας με «Ημέρες Καριέρας», μαθητεία και πρακτική άσκηση .

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