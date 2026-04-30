ΟΟΣΑ: Αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα

Ανοδική αλλά εύθραυστη παραμένει η εικόνα των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης το 2025, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει καταγράφοντας ισχυρή αύξηση των εισροών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην Ελλάδα ανήλθαν στα 12,8 δισ. δολάρια το 2025 από 7,6 δισ. το 2024, εξέλιξη που την τοποθετεί μεταξύ των οικονομιών με τη μεγαλύτερη βελτίωση επιδόσεων, σε μια περίοδο που διεθνώς κυριαρχεί η αβεβαιότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ροές FDI αυξήθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν στα 1,66 τρισ. δολάρια. Η εικόνα στην περιοχή του ΟΟΣΑ είναι πιο συγκρατημένη: οι εισροές ανήλθαν στα 748 δισ. δολάρια (+9%).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισροές υποχώρησαν κατά 5%, κυρίως λόγω μεγάλων εκροών επενδύσεων σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, οι οποίες συνδέονται συχνά με χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις πολυεθνικών και όχι με νέες παραγωγικές επενδύσεις. Αντίθετα, σε άλλες οικονομίες –όπως η Γερμανία– καταγράφηκαν αυξήσεις, κυρίως μέσω ενδοομιλικών δανείων.

Η σύνθεση των επενδυτικών ροών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της ποιότητάς τους. Σύμφωνα με την έκθεση, η άνοδος των FDI το 2025 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε επανεπενδυμένα κέρδη και ενδοομιλικές χρηματοδοτήσεις, ενώ οι επενδύσεις από μηδενική βάση (greenfield) παρέμειναν στάσιμες ή μειώθηκαν, με πτώση τόσο στον αριθμό των έργων όσο και στις δαπάνες κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική δυναμική νέων παραγωγικών επενδύσεων είναι πιο περιορισμένη από ό,τι δείχνουν οι συνολικοί αριθμοί.

Για την Ελλάδα, η ισχυρή αύξηση των εισροών αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη, ωστόσο η έκθεση του ΟΟΣΑ δεν περιλαμβάνει ειδική ποιοτική ανάλυση ανά χώρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, συγκεκριμένη αναφορά για το πόσο “παραγωγικές” ή “ποιοτικές” είναι οι επενδύσεις που κατευθύνονται στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, δεδομένης της γενικής τάσης που καταγράφεται διεθνώς, είναι πιθανό μέρος της αύξησης να σχετίζεται και με χρηματοοικονομικές ροές και επανεπενδύσεις κερδών, και όχι αποκλειστικά με νέα επενδυτικά σχέδια.

Οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν αβέβαιες. Η γεωπολιτική ένταση, ιδίως στη Μέση Ανατολή, και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδυτικές αποφάσεις, ενώ η επιβράδυνση των greenfield projects αποτελεί ήδη προειδοποιητικό σήμα για τη μελλοντική πορεία των FDI.