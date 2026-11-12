Ονομαστική ψηφοφορία από ΝΔ για πακέτο ΔΕΘ: «Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται, η ώρα της ψήφου ήρθε»

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας σε 17 άρθρα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσαφηνίσουν τη στάση τους απέναντι στις επιμέρους κυβερνητικές παρεμβάσεις.

«Στην Ελλάδα μάθαμε, με τον δύσκολο τρόπο, the hard way όπως λένε στο εξωτερικό, πως τα λεφτά δεν είναι άπειρα», είπε αρχικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την αντιπολίτευση.

«Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής για 17 άρθρα του νομοσχεδίου για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τις τρίτεκνες οικογένειες; Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για αγρότες.

Θέλουμε να υπάρξει συγκεκριμένη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων τα Χριστούγεννα; Θέλουμε στήριξη των συνταξιούχων σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το ποσό; Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται, η ώρα της ψήφου ήρθε!», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, προκαλώντας την αντίδραση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

«Οτιδήποτε ελαφραίνει τους ανθρώπους που έχετε αφήσει στο περιθώριο, εμείς θα το ψηφίζουμε. Αλλά επί της αρχής είμαστε κατά αυτής της πολιτικής.

Άρα θα ψηφίσουμε κατά και ας ψηφίσουμε σε όλα τα άρθρα θετικά», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, με τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ό,τι στα δημοκρατικά πολιτεύματα μία πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας δεν αποτελεί απειλή.

«Απειλή για το κοινοβούλιο δεν είναι η ονομαστική, είναι οι πολιτικές σας που έχουν εμφανιστεί και έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.