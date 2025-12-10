ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης: Συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Συντονιστικό Γραφείο

Συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά το νέο Συντονιστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, υπό τον νέο Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, Γιώργο Μπαμπανίκα.

Παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς και ο Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Μηνάς Τσατσούλης.

Τα μέλη του νέου συντονιστικού είναι:

• Γιώργος Μπαμπανίκας – Πρόεδρος

• Στέφανος Χαντζιάρας – Αναπληρωτής Πρόεδρος

• Μιχάλης Τζάνης – Υπεύθυνος Οργάνωσης

• Μαρία Σιδηροπούλου – Διευθύντρια

• Θεόδωρος Μπούρος – Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας

• Κωνσταντίνος Πάντσιος – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

• Πέτρος Καραπιδάκης – Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Παναγιώτης Τσινικίδης – Υπεύθυνος Οικονομίας & Φορολογικής Πολιτικής

• Χρήστος Ιωαννίδης – Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Επενδύσεων

• Κωνσταντίνος Γιαγκούλας – Υπεύθυνος Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

• Βασίλης Μπέκας – Υπεύθυνος Δικαιοσύνης & Διαφάνειας

• Κωνσταντίνος Λιάτος – Υπεύθυνος Υγείας

• Βάιος Κουτσιούμπας – Υπεύθυνος Επιστημονικών Φορέων & Παραγωγικών Τομέων

• Φαίη Καρακάση – Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων

• Πέτρος Μασώνης – Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης

• Παναγιώτης Κουκής – Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας

• Θεοδώρα Παναγιωτοπούλου – Υπεύθυνη Ισότητας των Φύλων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

• Χρήστος Ψάρρας – Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Καταπολέμησης Ανεργίας

• Ευάγγελος Φαρμάκης – Υπεύθυνος Δράσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων

• Κυριάκος Μάντης – Υπεύθυνος Αθλητισμού

• Γιάννης Κάσδαγλης – Υπεύθυνος Τύπου & Ενημέρωσης

• Χάρης Μπαλατσός – Υπεύθυνος Πολιτικής Ακαδημίας

• Δημήτρης Γερόπουλος – Υπεύθυνος Εθελοντισμού

• Βαρβάρα Παπαζαχοπούλου – Υπεύθυνη Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Γεώργιος Σταματέλος – Υπεύθυνος Έρευνας & Καινοτομίας