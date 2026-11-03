ΟΝΝΕΔ: Νόμος του κράτους η πρότασή μας για μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου

«Νόμος του κράτους η πρόταση της ΟΝΝΕΔ για μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας.

«Πριν από τρία χρόνια, η ΟΝΝΕΔ κατέθεσε πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, με στόχο την οικονομική ανακούφιση των γυναικών και την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε βασικά προϊόντα υγιεινής. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την ένταξη του μέτρου σε επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον συντελεστή ΦΠΑ να μειώνεται στο 13%», προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι «η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι οι προτάσεις της ΟΝΝΕΔ μετατρέπονται σε ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας».

«Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που πρόταση της Οργάνωσης γίνεται νόμος του κράτους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ΟΝΝΕΔ αποδεικνύει έμπρακτα ότι αποτελεί μια σύγχρονη πολιτική νεολαία με ουσιαστικό λόγο, ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους πολίτες», καταλήγει η ΟΝΝΕΔ.