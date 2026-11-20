Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο μετά από αδιευκρίνιστο πλήγμα που δέχθηκε καθώς εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ , όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 8 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Χασάμπ, στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.