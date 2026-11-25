Το ενδεχόμενο παράτασης των επιδοτήσεων στα καύσιμα, αλλά και νέων παρεμβάσεων για το ρεύμα και το φυσικό αέριο, άφησε ανοιχτό ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, στο επίδομα θέρμανσης, στην ενίσχυση των 400 ευρώ και στην επιστροφή ενοικίου.

Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα: «Εάν οι τιμές των καυσίμων συνεχίσουν στα ήδη υψηλά επίπεδα εδώ και αρκετές εβδομάδες, θεωρείται βέβαιο ότι θα επεκταθούν τα υφιστάμενα μέτρα επιδότησης στην αντλία, τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στη βενζίνη, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όσο διαρκούν αυτές οι υψηλές τιμές και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιμα, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν για κάποιους μήνες ακόμα, θα έρχεται η κυβέρνηση και θα παρατείνει τα υφιστάμενα μέτρα».

Για το ρεύμα και το φυσικό αέριο

«Το αέριο και το ρεύμα είναι μια διαφορετική υπόθεση. Εκεί χρειάζεται να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι αποφάσεις θα παρθούν και αν θα παρθούν αποφάσεις μέσα στο επόμενο διάστημα.

… Ελπίζουμε η πρόταση της Ελλάδας όσον αφορά τη ρήτρα ευελιξίας, να μπορεί δηλαδή η Ελλάδα μέσα από αυτό το 1 δισ. που δικαιούται, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό να το δώσει για την απευθείας στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να μπορέσει να περάσει. Αν δεν γίνει, θα δούμε με δικούς μας τρόπους πώς μπορούμε, έστω και στοχευμένα, έστω και για λίγο, να στηρίξουμε περαιτέρω και σε αυτό το κομμάτι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στα δημοσιονομικά περιθώρια δήλωσε ότι αυτά «Είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και άλλα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για το Α’ δίμηνο του 2027. Από την άλλη, όμως, μένει να δούμε εάν η φετινή χρονιά θα κλείσει με υπερπλεόνασμα και, αν κλείσει με υπερπλεόνασμα, τότε στις αρχές του επόμενου χρόνου θα μπορέσουμε ενδεχομένως να δώσουμε και κάτι ακόμη παραπάνω».

Σε ερώτηση για το επίδομα θέρμανσης ανέφερε:

«Πράγματι, έχουμε αριθμό-ρεκόρ όσον αφορά τις αιτήσεις, που ξεπερνούν το 1.000.000, σε ένα σύνολο δυνητικών δικαιούχων που αγγίζει περίπου το 1.200.000. Ο στόχος είναι να καταβληθεί η αυξημένη προκαταβολή κατά 30% πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων».

Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των 400 ευρώ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι «Ήδη οι συνταξιούχοι έχουν δει τα 400 ευρώ στους λογαριασμούς τους. Είναι κάτι το οποίο θα δουν και την επόμενη χρονιά». Όσο για τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, σημείωσε ότι «από την Παρασκευή το απόγευμα θα μπορούν και αυτοί, περίπου 100.000 συμπολίτες μας, να δουν αυτά τα 400 ευρώ στους λογαριασμούς τους».

Για την επιστροφή ενοικίου ανέφερε ότι «Ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα δουν ένα από τα 12 ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 να τους επιστρέφεται. Και εδώ πρέπει να τονίσω απλά ότι θα επιστραφεί εκείνο το ενοίκιο το οποίο έχει δηλωθεί. Δεν μπορεί να επιστραφεί το ενοίκιο εκείνο το οποίο ενδεχομένως να έχει καταβληθεί χέρι με χέρι, χωρίς να έχει δηλωθεί στην Εφορία. Το μέσο δηλωθέν ενοίκιο στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 250 ευρώ, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».