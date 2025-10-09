Olympia Forum VI – Ανδρουλάκης: Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον κ. Βάρρα;

Την πεποίθηση ότι το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής θα είναι πλειοψηφικό όταν ανακοινωθούν οι εκλογές και τεθούν τα διλήμματα, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στο πλαίσιο του 6ου Olympia Forum., σημειώνοντας ότι «για να φύγει η ΝΔ αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι πάνω στο «έγκλημα διαφθοράς» εις βάρος του πρωτογενούς τομέα έστησαν άλλο ένα, της συγκάλυψης, εις βάρος της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απηύθυνε επιπλέον το εξής ερώτημα: «Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβουλό του, τον κ. Βάρρα;»

Ειδικότερα, ερωτηθείς με αφορμή τις δημοσκοπήσεις ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως «όταν ανακοινωθούν οι εκλογές τα δείγματα αλλάζουν και το δίλημμα θα είναι αν θα μείνει και τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ή αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή». «Νομίζω ότι θα είναι πλειοψηφικό το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής, το οποίο μπορεί να εκφραστεί μέσω του ΠΑΣΟΚ, διότι έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και η χώρα να έχει και πολιτική σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα πολιτική αλλαγή», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «μια τρίτη θητεία ΝΔ και Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι συνέχιση της ακρίβειας, των κόκκινων δανείων, της καταρράκωσης των θεσμών και της αύξησης περαιτέρω της διαφθοράς και της ατιμωρησίας». «Επειδή όλα αυτά ενοχλούν τους πολίτες πιστεύω το ΠΑΣΟΚ, που είναι σήμερα είναι δεύτερο, μπορεί να βγει στην πρώτη θέση για να πετύχει τους στόχους του», σημείωσε. Αναφερθείς στις θέσεις του για την κατοικία, το δημόσιο τομέα, τις μεταρρυθμίσεις, και τις φορολογικές προτάσεις του για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των ΜμΕ, σημείωσε ότι οι πολίτες θέλουν λύσεις «κι αν εμείς τους δώσουμε αυτές τις λύσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα μας, νομίζω ότι οι πολίτες θα δουν στο ΠΑΣΟΚ μια καλύτερη ζωή». Τόνισε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει λύσεις, είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που θα εφαρμοστεί από την επόμενη μέρα μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ». «Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές προτάσεις μπορούν να αγκαλιαστούν από την κοινωνία, μπορεί η κοινωνία να δει λύσεις σε αυτό το σχέδιο και έτσι να έχουμε πολιτική αλλαγή», τόνισε.

Στο ερώτημα τι δεν θα έκανε ποτέ ο ίδιος με αντάλλαγμα την εξουσία, τόνισε ότι ουδέποτε θα έβαζε σε ζυγαριά το ήθος και την αξιοπρέπεια του, για να κατακτήσει την όποια θέση εξουσίας.

Ερωτηθείς για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών είπε ότι «το πρόγραμμα μας είναι η πυξίδα οποιονδήποτε συμμαχιών μετά τις εθνικές εκλογές. Βάσει προγράμματος μπορούν να υπάρξουν κόμματα που θα στηρίξουν την δική μας προσπάθεια, ώστε αυτά που λέμε να γίνουν πράξη».

Σε ερωτήματα για την παραίτηση του Τσίπρα και τον τρόπο που ο ίδιος τοποθετήθηκε επ΄αυτής, αλλά και για το αν η ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος εκ μέρους του επηρεάζει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν χρησιμοποίησε σκληρά λόγια αλλά περιέγραψε την πραγματικότητα: «Ούτε χαρακτηρισμούς είχε ο λόγος μου, ούτε υποτίμησα κάποιον, εγώ περιέγραψα την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι από την πρώτη μέρα που αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματος του οργάνωσε, σχεδίασε, σκηνοθέτησε τη διάλυση του…», «απλά περιέγραψα τα γεγονότα και την πραγματικότητα των τελευταίων δύο ετών».

Τόνισε ότι «εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας» και πως «οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι για να φύγει η ΝΔ αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο το ΠΑΣΟΚ». «Διότι», σημείωσε, «είναι ένα οργανωμένο κόμμα, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα που παίζει μπάλα στο προσκήνιο και δεν προσπαθεί ούτε με συμφέροντα ούτε με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής επιβίωσης». «Εμείς δίνουμε αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που είναι πολιτικός και αφορά τον άνθρωπο, την κοινωνία. Και επειδή ηγούμαι αυτής της προσπάθειας θέλω και ο πολίτης να δει τις διαδρομές του κάθε ανθρώπου. Εγώ κατάφερα να φτάσω εδώ που έφτασα με πολύ μεγάλο αγώνα και με πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με συμφέροντα και δυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν ο τόπος να πάει μπροστά, θέλουν να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα», συνέχισε. «Εμένα όλοι αυτοί είναι στρατηγικοί μου αντίπαλοι και αν θέλουμε η χώρα να αλλάξει πρέπει ο επόμενος πρωθυπουργός και το επόμενο κόμμα, να έχουν βαθμούς ελευθερίας και να μην είναι κόμματα ή κινήσεις που είναι σε ομηρία των συμφερόντων που θα στηρίζουν». Γι’ αυτό ζήτησε την εμπιστοσύνη του λαού «για να πετύχουμε μαζί αυτή την ανάγκη για πολιτική αλλαγή για να γίνει ζωή τους καλύτερη και η Ελλάδα να είναι μία Ελλάδα για όλους τους Έλληνες».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι το σκάνδαλο το ανέδειξε πρώτος εκείνος και σημείωσε: «Τελικά ποιος φορούσε την φανέλα της εθνικής Ελλάδας; Εγώ που το ανέδειξα και προσπάθησα να το αποτρέψω για να μην πληρώσουν το κόστος δεκάδες χιλιάδες τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ή αυτοί που το οργάνωσαν, έφαγαν και τα λεφτά τους, και που τώρα οργανώνουν και την συγκάλυψη των ευθυνών των πρωταγωνιστών της ΝΔ στο σκάνδαλο αυτό;».

Σχολίασε ότι «σήμερα έχουμε και κάποιες νέες διαστάσεις αυτής της υπόθεσης», καθώς «πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν έχει όλες τις ευθύνες ο κύριος Βορίδης. ‘Αρα έχει ευθύνες ο κ. Βορίδης». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε: «Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβουλο του, τον κ. Βάρρα; Συμφωνεί με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ή με το σύμβουλο του; Διότι και τα δύο μαζί δε γίνονται. Ας πάρει λοιπόν μια καθαρή θέση και ας αφήσει την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Πρόσθεσε ότι «αυτό που οργάνωσε προσωπικά ο ίδιος το καλοκαίρι ευτελίζοντας τη Βουλή των Ελλήνων, στέλνοντας τους βουλευτές του να πάνε νωρίς για ύπνο και να ψηφίσουν οι μισοί επιστολικά, ήταν ένα έγκλημα εις βάρος της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, ένα δεύτερο έγκλημα πάνω από το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός εγκλήματος διαφθοράς εις βάρος του πρωτογενούς τομέα». Πρόσθεσε ότι τα λέει όλα αυτά «γιατί θα έχουμε εξελίξεις, τα όσα βγαίνουν καθημερινά στο φως δημοσιότητας εκθέτουν ακόμα περαιτέρω τον πρωθυπουργό».

Σχετικά με το ρόλο που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σημείωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο δημογραφικό και την ανάπτυξη αν δεν μιλήσουμε για περιφερειακή ανάπτυξη». «Για εμάς η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κεντρικό ρόλο και δεν είναι ο φτωχός συγγενής όπως σήμερα είναι με τη Νέα Δημοκρατία που στο προηγούμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ οι δήμαρχοι περίμεναν προτάσεις από την κυβέρνηση και η μόνη πρόταση ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόμου, δηλαδή πώς θα σας ελέγξουμε και όχι πώς θα σας ακούσουμε και πώς θα σχεδιάσουμε μαζί σας»

Ερωτηθείς αν μπορεί να συμβαδίσει η δημόσια στήριξη στην Παλαιστίνη με τη διατήρηση στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι μπορεί να γίνει. Σημείωσε ότι «εμείς στεκόμαστε στην όχθη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Δεν μπορεί επειδή ανοίξαμε μία στρατηγική σχέση, που πρέπει να υπάρχει, να είμαστε συνένοχοι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας με πρωταγωνιστή τον Νετανιάχου. Όπως λοιπόν καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ έτσι και άμεσα κάναμε το ανάλογο καταδικάζοντας το Νετανιάχου για αυτές τις απάνθρωπες τακτικές». Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει συνέπεια και σταθερότητα γι’ αυτό πέτυχε τις μεγαλύτερες εθνικές επιτυχίες προς όφελος της πατρίδας μας τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν υπάρχουν λοιπόν διλήμματα, υπάρχει στρατηγική και το ΠΑΣΟΚ μπορεί αυτή τη στρατηγική να την επαναδιατυπώσει ως κυβέρνηση με σημαντικά οφέλη για την πατρίδα μας αλλά πάνω απ’ όλα με σεβασμό στην ιστορία του λαού μας ο οποίος έχει πάντα υψηλές ευαισθησίες για αυτά τα ζητήματα».

Επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες και «φθηνούς επικοινωνιακούς χειρισμούς», ενώ ως προς πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE επέμεινε: «Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: η Τουρκία δεν έχει καμία δουλειά να γίνει μέλος της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας, όσο υπάρχει η βάρβαρη εισβολή και η παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου, -η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, όσο δεν υπάρχει ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας όπως προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η θέση μου και θα την εκφράσω και στη συζήτηση που θα έχουμε την επόμενη Πέμπτη στη Βουλή».

