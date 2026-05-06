ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Την «ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών» και τη «διεύρυνση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδοτεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε., της Hellenic Train και των Βουλγαρικών Σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η τριμερής αυτή συνεργασία «ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός ισχυρού σιδηροδρομικού διαδρόμου μεταφοράς εμπορευμάτων», με επίκεντρο το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη διασύνδεσή του με τη Βουλγαρία και τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Με «κοινό όραμα τη δημιουργία ταχύτερων, αξιόπιστων και περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων μεταφοράς και διαχείρισης φορτίων», η τριμερής συνεργασία εστιάζει:

στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης,

στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων,

στη μείωση των χρόνων διαμετακόμισης και του κόστους logistics,

στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, μέσω της αναβάθμισης του σιδηρόδρομου.

Όπως αναφέρεται, η νέα συνεργασία θεμελιώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με σημείο αιχμής την επέκταση του Προβλήτα 6. Με την ολοκλήρωση του κορυφαίου αναπτυξιακού έργου, ο λιμένας Θεσσαλονίκης θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης σημαντικά αυξημένων όγκων φορτίων, εδραιώνοντας τη δυναμική του ως σύγχρονος διαμετακομιστικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στη συντονισμένη δράση των συμβαλλόμενων μερών, με στόχο την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομών και τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών που θα διευκολύνουν το εμπόριο, τη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη. «Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται νέες προοπτικές για την εξυπηρέτηση των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και απαντάται η αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις μεταφορών» σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική του θέση στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στοχεύει να καθιερωθεί ως αξιόπιστος πάροχος λύσεων συνδυασμένων μεταφορών για τα Βαλκάνια. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Hellenic Train και την BDZ αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς διευκολύνει τον συντονισμό των συντελεστών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αποδοτικές συνδυασμένες μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, ο λιμένας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως μοχλός προόδου για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς δρα ως καταλύτης εξελίξεων για σημαντικά έργα υποδομής, που θα ωφελήσουν συνολικά την τοπική αγορά και την εθνική οικονομία και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης.

Με την κατασκευή της επέκτασης του Προβλήτα 6 και τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα και αναδεικνύουμε τη Θεσσαλονίκη ως κρίσιμο κόμβο στον χάρτη εφοδιαστικής της ευρύτερης περιοχής. Η πλήρης αξιοποίηση αυτής της δυναμικής προϋποθέτει την περαιτέρω αναβάθμιση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας, με στόχο τη σημαντική μείωση του χρόνου μεταφοράς και την αύξηση των περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων διαμετακόμισης. Με στρατηγική και συνέπεια, μέσα από συνέργειες όπως η σημερινή, εργαζόμαστε για την εδραίωση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως αξιόπιστης βασικής πύλης εμπορίου».