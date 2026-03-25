ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΘ Α.Ε. και την πορεία υλοποίησης του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6, της σημαντικότερης ιδιωτικής επένδυσης των τελευταίων ετών στη Βόρεια Ελλάδα.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., κα Αγγελική Σαμαρά, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Ιωάννης Τσάρας, και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

Κατά την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Προβλήτα 6, όπου διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών. Παράλληλα, ενημερώθηκε για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του έργου στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, όπως αυτά αναδεικνύονται στη μελέτη κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος της Deloitte. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή του Λιμένα στην απασχόληση, καθώς η πλήρης ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει περισσότερες από 52.000 θέσεις εργασίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και η στρατηγική ενίσχυση της δυναμικότητας του Λιμένα, η οποία παγιώνει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κύριου διαμετακομιστικού κόμβου για τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Επιπλέον, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. έθεσε υπόψιν του Πρωθυπουργού την ανάγκη επιτάχυνσης κρίσιμων υποδομών, όπως η σιδηροδρομική και οδική σύνδεση του Λιμένα, καθώς και τη διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες αμμοληψίας στην περιοχή της Επανομής. Υπογραμμίστηκε ότι η άμεση άρση των υφιστάμενων καθυστερήσεων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα έργα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μακροχρόνιου επενδυτικού σχεδιασμού του Λιμένα. Ο σχεδιασμός αυτός υπερβαίνει τον τρέχοντα ορίζοντα και αναμένεται να διαμορφώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε, Ιωάννης Τσάρας, ανέφερε: «Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό για την παρουσία του στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο κατά την οποία υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά έργα στη Θεσσαλονίκη. Έργο το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά το επίπεδο του λιμένα και συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη της πόλης. Η επέκταση του 6ου Προβλήτα αποτελεί το βασικότερο έργο του επενδυτικού μας προγράμματος και θα επιτρέψει τον υπερδιπλασιασμό χωρητικότητας εμπορευματοκιβωτίων, από περίπου 500.000 σε 1.500.000TEU, ενισχύοντας τη δυνατότητα του λιμένα να ανταγωνίζεται τα μεγάλα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, από το 2018 υλοποιούμε μια σειρά επενδύσεων που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του λιμανιού και ενισχύουν τη σύνδεσή του με την πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η αναβάθμιση σημαντικών κτιριακών υποδομών, όπως το συγκρότημα της ΠΑΕΓΑΕ, όπου θα στεγαστούν σύγχρονοι χώροι γραφείων, με τη Deloitte να δημιουργεί εδώ ένα από τα βασικά της hubs στην Ευρώπη με 1.200 εργαζομένους, ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα εγκατασταθούν δικαστικές υπηρεσίες και το Εφετείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Το λιμάνι βρίσκεται σε φάση ουσιαστικού μετασχηματισμού, ωστόσο η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών προϋποθέτει την προώθηση κρίσιμων έργων υποδομής, για τα οποία έχουμε ήδη ενημερώσει την κυβέρνηση και θα καταθέσουμε αναλυτικό υπόμνημα. Η στήριξη της Πολιτείας είναι καθοριστική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες καθυστερήσεις και να μπορέσει ο Λιμένας Θεσσαλονίκης να ανταποκριθεί στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για την οικονομία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής».

Η Διοίκηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης επανέλαβε τη δέσμευση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες και συνεργάτες του λιμανιού, καθώς και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την πόλη και την τοπική κοινωνία