Ολοκληρώθηκε το «Πολυγεγονός Κοινωνικής Πολιτικής» του δήμου Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε το τριήμερο «Πολυγεγονός Κοινωνικής Πολιτικής», που πραγματοποιήθηκε από τις 17 ως τις 19 Ιουνίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη και του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρη Σκούτα.

Η διοργάνωση αποτέλεσε έναν ανοιχτό κύκλο ενημέρωσης, διαλόγου και κοινωνικής διαβούλευσης για τη Δημοτική Κοινωνική Πολιτική 2026-2030, με κεντρικό μήνυμα «Ενεργή Κοινωνία – Ισότητα στην Πράξη». όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής, που να απαντά στις σημερινές ανάγκες των πολιτών και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις.

Στο «Πολυγεγονός» πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 35 δράσεις, εργαστήρια, συζητήσεις και θεματικές εκδηλώσεις, ενώ στις δράσεις του τριημέρου παραβρέθηκαν ή συμμετείχαν πολλοί πολίτες, εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματίες του χώρου. Οι θεματικές κάλυψαν ένα ευρύ πεδίο κοινωνικής πολιτικής, από την αστεγία, την παιδική και εφηβική προστασία, την ενδοοικογενειακή βία, την αναδοχή, τη δημόσια υγεία και την αναπηρία, έως την κοινωνική κατοικία, τα ακριβά ενοίκια, την ενεργειακή φτώχεια, το δημογραφικό, την κοινωνική ένταξηκαι την απασχόληση.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας στην καταληκτική συζήτηση – διαβούλευση, τόνισε ότι οι θέσεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν ή θα κατατεθούν από τους φορείς θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Όπως ανέφερε, όσα καταγράφηκαν μέσα από τη διαβούλευση θα τεθούν υπόψη της ομάδας που επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, ώστε προτάσεις με ρεαλισμό, καινοτομία και χρηστικότητα να μπορέσουν να ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο.

«Ό,τι καταγράφηκε μέσα από τη διαβούλευση και τη συζήτηση θα τεθεί υπόψη της ομάδας που έχουμε για τον σχεδιασμό, ώστε προτάσεις που είναι καινοτόμες, έχουν ρεαλισμό και χρηστικότητα, να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι ο Δήμος θέλει μέσα στο επόμενο διάστημα να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κάνοντας απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανακαίνιση και αδειοδότηση 17 δημοτικών παιδικών σταθμών, στους οποίους φιλοξενούνται περισσότερα από 1.150 παιδιά και βρέφη, καθώς και στον σχεδιασμό για νέους παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, στάθηκε στη δημιουργία τριών νέων Δημοτικών Ιατρείων, στη λειτουργία νέου Πολυϊατρείου, στη δομή ενδυνάμωσης γυναικών, στο Κέντρο Νέων και Εθελοντισμού, αλλά και στις δράσεις για την τρίτη ηλικία, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την ψηφιακή ενδυνάμωση και τις διαγενεακές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής προσβασιμότητας, δηλαδή της ουσιαστικής ένταξης και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα της πόλης.

Για την επόμενη φάση, ο δήμαρχος ανέδειξε τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες: τη στέγαση, την κοινωνική κατοικία, την ενεργοποίηση κλειστών ιδιωτικών ακινήτων και την αντιμετώπιση της δημογραφικής υποχώρησης και γήρανσης του πληθυσμού. Στο πεδίο της στέγασης, ο δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί πρόγραμμα 40 κατοικιώνγια συμπολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με μέρος τους να έχει ήδη παραδοθεί στους δικαιούχους.

Για την κοινωνική κατοικία, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί πρόγραμμα αξιοποίησης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας, με στόχο να προσφερθούν προσιτές στεγαστικές επιλογές σε νέα ζευγάρια, οικογένειες και νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Παράλληλα, η αντιδημαρχία Οικονομικών επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων για την ενεργοποίηση κλειστών ιδιωτικών ακινήτων, ενώ για το δημογραφικό ο δήμος σχεδιάζει πρωτοβουλίες στήριξης νέων ζευγαριών και οικογενειών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρης Σκούτας ευχαρίστησε τους φορείς, τις υπηρεσίες, τις αντιδημαρχίες και τους πολίτες που συμμετείχαν στο τριήμερο, τονίζοντας ότι το «Πολυγεγονός» αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να φέρει στο ίδιο τραπέζι τη διοίκηση, τους φορείς και την κοινωνία.

«Ήταν η πρώτη προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να ενώσει φορείς και συμπολίτες σε μια συζήτηση, σε μια διαβούλευση. Από την παθητική πολιτική περνάμε στην ενεργή πολιτική. Αυτό θα προσπαθήσουμε να στεριώσουμε στον Δήμο μας», ανέφερε ο κ. Σκούτας.