Ολοκληρώθηκε το deal Paramount–Warner Bros. – Τι προβλέπει η συμφωνία

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό στους τομείς της ψυχαγωγίας, της ενημέρωσης και του streaming.

Η συμφωνία αποτιμά τη Warner Bros. Discovery στα 110 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ενώ η αξία των μετοχών της υπολογίζεται σε περίπου 81 δισ. δολάρια. Βάσει των όρων της συναλλαγής, οι μέτοχοι λαμβάνουν περίπου 31,02 δολάρια ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο ενιαίος όμιλος υιοθετεί την επωνυμία Skydance, ενώ οι μετοχές του άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «SKYD».

Από το «Harry Potter» και το HBO έως το CNN

Η συμφωνία συγκεντρώνει κάτω από την ίδια εταιρική στέγη δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο, τις πλατφόρμες Paramount+ και HBO Max, καθώς και τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα CBS, CNN, MTV και Discovery.

Στο χαρτοφυλάκιο της Skydance περνούν επίσης ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά franchises παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων τα «Harry Potter», «Mission: Impossible», «Top Gun», «Batman» και «Game of Thrones».

Ο νέος όμιλος ξεκινά τη λειτουργία του με ετήσια έσοδα περίπου 65 δισ. δολαρίων και περισσότερους από 200 εκατομμύρια συνδρομητές στις υπηρεσίες streaming, αποκτώντας το μέγεθος που απαιτείται για να ανταγωνιστεί ισχυρότερα το Netflix, τη Disney, την Amazon και το YouTube.

Η κλίμακα, ωστόσο, δεν εγγυάται από μόνη της την επιτυχία. Η Skydance καλείται να συντονίσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και εμπορικών σημάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα έσοδα της παραδοσιακής συνδρομητικής τηλεόρασης υποχωρούν και το κόστος παραγωγής περιεχομένου παραμένει υψηλό.

Το τεχνολογικό σχέδιο του Ντέιβιντ Έλισον

Επικεφαλής του ομίλου τίθεται ο Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, διατηρώντας τον έλεγχο της δημιουργικής και της τεχνολογικής στρατηγικής.

Ο γιος του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, σχεδιάζει να μετατρέψει τη Skydance σε έναν όμιλο που θα συνδυάζει την παραγωγή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου με τις δυνατότητες μιας σύγχρονης εταιρείας τεχνολογίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενοποίηση των ψηφιακών υποδομών, των δεδομένων και των συστημάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες streaming. Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στις προμήθειες, στα ακίνητα και στις επικαλυπτόμενες λειτουργίες, με στόχο ετήσιες συνέργειες άνω των 6 δισ. δολαρίων.

Στο πλευρό του Έλισον τοποθετείται ο πρώην επικεφαλής της Mattel, Ίνον Κράιζ, ο οποίος αναλαμβάνει συνδιευθύνων σύμβουλος, με αρμοδιότητα την καθημερινή λειτουργία και την ενσωμάτωση της Warner Bros. Discovery στον νέο εταιρικό μηχανισμό.

Σε δήλωσή του, ο Ελισον έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα, όχι μόνο για τη Skydance αλλά για ολόκληρο τον κλάδο μας». Πρόσθεσε ότι πλέον επικεντρώνεται «στη δημιουργία μιας εταιρείας που θα ενδυναμώνει τους δημιουργούς, θα ψυχαγωγεί το κοινό και θα ανταμείβει τους μετόχους».

Ξεχωριστή διοίκηση για CNN και CBS News

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν επιφέρει διοικητική συγχώνευση του CNN με το CBS News. Ο Μαρκ Τόμσον παραμένει επικεφαλής του CNN, ενώ η Μπάρι Βάις διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στο CBS News.

Οι δύο ειδησεογραφικοί οργανισμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν με διαφορετική διοίκηση. Παράλληλα, η Skydance έχει δεσμευτεί να συγκροτήσει ανεξάρτητο εποπτικό όργανο για την προστασία της συντακτικής τους αυτονομίας.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτέλεσε μέρος του συμβιβασμού με τις αμερικανικές πολιτείες που είχαν κινηθεί νομικά κατά της εξαγοράς, εκφράζοντας ανησυχίες για τη συγκέντρωση ισχύος στους τομείς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Οι δεσμεύσεις που άνοιξαν τον δρόμο

Για να αρθούν τα τελευταία νομικά εμπόδια, η Paramount Skydance κατέληξε σε συμφωνία με 12 αμερικανικές πολιτείες και με το συνδικάτο σεναριογράφων του Χόλιγουντ.

Μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε να αυξήσει κατά 1,5 δισ. δολάρια τις δαπάνες για κινηματογραφικές παραγωγές στις ΗΠΑ μέσα στην επόμενη πενταετία και να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες ετησίως. Προβλέπεται επίσης οικονομική στήριξη για εργαζομένους που ενδέχεται να επηρεαστούν από την αναδιάρθρωση.

Η μάχη με το Netflix

Η Paramount Skydance δεν ήταν εξαρχής το φαβορί για την απόκτηση της Warner Bros. Discovery. Το διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας είχε αρχικά συμφωνήσει να πουλήσει στο Netflix τις κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και streaming δραστηριότητές της, στις οποίες περιλαμβάνονταν η Warner Bros. και το HBO Max.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, ωστόσο, επέμεινε στη διεκδίκηση ολόκληρου του ομίλου, μαζί με τα καλωδιακά δίκτυα CNN και Discovery. Αφού οι πρώτες προτάσεις του απορρίφθηκαν, απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους και βελτίωσε διαδοχικά τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του.

Τον Φεβρουάριο, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery έκρινε ότι η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount ήταν ανώτερη από τη συμφωνία με το Netflix. Η πλατφόρμα streaming αρνήθηκε να αυξήσει το τίμημά της, κρίνοντας ότι η εξαγορά δεν ήταν πλέον οικονομικά συμφέρουσα, και αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση.

Η αποχώρηση του Netflix άνοιξε τον δρόμο για τη συμφωνία με την Paramount Skydance, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη και ιδιαίτερα επιθετική μάχη για τον έλεγχο ενός από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια περιεχομένου στο Χόλιγουντ.