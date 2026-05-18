Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το NextGenHR 2026 στη Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, το NextGenHR | Innovate, Adapt, Lead, η πρωτοβουλία της SKG.EDUCATION που για τρίτη συνεχή χρονιά έφερε στο προσκήνιο τις σύγχρονες προκλήσεις, τις τάσεις και τις προοπτικές του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το συνέδριο συγκέντρωσε επαγγελματίες του HR, στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους οργανισμών και ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι παρακολούθησαν μια ατζέντα αφιερωμένη στις εξελίξεις που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καινοτομία στο HR, την προσαρμοστικότητα των οργανισμών, την ηγεσία, την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπειρία εργαζομένων και τη διαμόρφωση σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων.

Στην τρίτη του διοργάνωση, το NextGenHR επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης για την κοινότητα του HR στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, δημιουργώντας έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου, πρακτικής γνώσης και επαγγελματικής δικτύωσης. Η ενεργή συμμετοχή του κοινού και η ανταπόκριση των παρευρισκόμενων ανέδειξαν τη σημασία της διοργάνωσης για έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς και καλείται να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις και σύνθετες συνθήκες.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των χορηγών του συνεδρίου. Μεγάλοι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης ήταν η Kariera.gr και η Up Hellas, ενώ σημαντική ήταν και η υποστήριξη των Πλαίσιο, EY και Conartia, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση του συνεδρίου.

Η SKG.EDUCATION ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους συνεργάτες και τους χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του NextGenHR 2026 και ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση, με στόχο να συνεχίσει να δημιουργεί έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής γνώσης, έμπνευσης και εξέλιξης για την κοινότητα του HR.

Σχετικά με την SKG.EDUCATION

Η SKG.EDUCATION είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός που επικεντρώνεται στη διδασκαλία διαπροσωπικών δεξιοτήτων και πρακτικών γνώσεων. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της καριέρας νέων επαγγελματιών, αλλά και στην εξέλιξη έμπειρων ομάδων, με στόχο τη δημιουργία επιτυχημένων καριέρων και οργανισμών μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες.