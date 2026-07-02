Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δωρεά οργάνων 53χρονης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Με μια ύψιστη πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, μια 53χρονη γυναίκα χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας, καθώς, με τη συναίνεση της οικογένειάς της και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 η διαδικασία δωρεάς των οργάνων της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η γυναίκα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου και, μέσα από τη γενναία απόφαση των οικείων της να τιμήσουν την επιθυμία της για προσφορά, η απώλειά της μετατράπηκε σε ελπίδα για ανθρώπους που βρίσκονται σε αναμονή μεταμόσχευσης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής των μοσχευμάτων, το ήπαρ διατέθηκε στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, οι δύο νεφροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ οι κερατοειδείς στην Τράπεζα Οφθαλμών του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου θα διατηρηθούν έως την ταυτοποίηση των κατάλληλων ληπτών. Η καρδιά δόθηκε στο Ωνάσειο, προκειμένου να προσφέρει μια νέα ευκαιρία ζωής σε ασθενή που ανέμενε μεταμόσχευση.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της σύνθετης αυτής διαδικασίας κατέστη δυνατή χάρη στον άρτιο συντονισμό του ΕΟΜ, των εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων και του προσωπικού των εμπλεκόμενων νοσοκομείων, οι οποίοι εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσας και τους ευχαριστεί θερμά για τη γενναία και βαθιά ανθρώπινη απόφασή τους. Με την πράξη τους, μέσα από μια στιγμή ανείπωτης θλίψης, προσφέρουν ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η δωρεά οργάνων αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς με τελικού σταδίου ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα.

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κουλτούρας της δωρεάς στη Ελλάδα. Κάθε δωρεά υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από τη μεταμόσχευση οργάνων και τη δύναμη που μπορεί να έχει μια απόφαση ζωής.