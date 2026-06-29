Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου – Στις 14:00 οι ανακοινώσεις από τον Τ. Θεοδωρικάκο

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο την ακρίβεια, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη.

Από την πλευρά των παραγωγικών και εμπορικών φορέων συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.

Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της σύσκεψης αναμένεται να παρουσιαστούν στις 14:00, όταν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει σε δηλώσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης.