Ολοκληρώθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ με τα Επίτιμα Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων στην χθεσινή συνεδρίασή του όρισε τα νέα δώδεκα Επίτιμα Μέλη ΔΣ, τα οποία θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου, η δε θητεία τους θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2028, όπως και αυτή των αιρετών μελών.

Τα νέα Επίτιμα Μέλη του ΔΣ ΣΕΒΕ 2026-2028 είναι τα εξής:

Αναστασιάδου Μαρία Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ Αντωνιάδης Χριστόδουλος Οικονομικός Σύμβουλος ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ Καραγιώργος Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. Κετικίδης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας/ Πρόεδρος ΔΣ UNIVERSITY OF YORK EUROPE CAMPUS/ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κουλουτμπάνης Αθανάσιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος INFOTRUST ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Πέντζος Νίκος Πρόεδρος ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ Πρασσάς Βασίλης Μέλος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής EPSILON HR EPSILON NET ΑΕ Σφακιανάκης Άρης Διευθυντής Ελληνικής Περιφέρειας DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ Τσακνής Αργύρης Διευθύνων Σύμβουλος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. Α.Ε. Τσάρας Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ Χατζηδημητρίου Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Van Asperen Sven Διευθυντής Εξαγωγών EURIMAC AE- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Ορίστηκαν επίσης άλλοι δύο Εντεταλμένοι Σύμβουλοι: ο Δημήτρης Ραΐδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Πολεοδόμος της KARDARCHITECS και ο Λάζαρος Στεφανίδης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Θέμης Σαρασίδης και το ΔΣ ΣΕΒΕ θα καλωσορίσουν τα νέα μέλη στην ερχόμενη συνεδρίαση του ΔΣ στις 22.09.26. Ο κ. Σαρασίδης δήλωσε: «Ο ορισμός των Επίτιμων Μελών του ΔΣ και των νέων Εντεταλμένων Συμβούλων ενισχύει τη Διοίκηση του ΣΕΒΕ με ανθρώπους με σημαντική εμπειρία, γνώση και διάθεση προσφοράς. Προσβλέπουμε στη συμβολή τους και σε μια δημιουργική συνεργασία, με κοινό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του έργου και της δυναμικής του Συνδέσμου.»