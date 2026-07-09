Ολοκληρώθηκε η κηδεία τησ Β. Νέστορα – Σε κλίμα συγκίνηση η τελετή

Ολοκληρώθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, αυτή την στιγμή πραγματοποιείτε η ταφή στα νεκροταφεία Αγίου Γεωργίου της Κοζάνης.

Το παρών έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Σ. Φάμελος, εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, ο γραμματέας της ΝΔ Κ. Κυρανάκης, ο επίτροπος Α. Τζιτζικώστας, καθώς και αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ και όλων των κομμάτων.

Στεφάνια μεταξύ άλλων έχουν στείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργο Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλευρης, ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξερχόμενος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Ο Ν. Ανδρουλάκης έστειλε το μήνυμα πως δεν υπάρχει καμία ανοχή στην βία και πως πρέπει να συλληφθούν άμεσα οι δράστες και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη.

Κατά την διάρκεια της τελετής επικήδειο εκφώνησε ο αδερφός της εκλιπούσης Γρηγόρης Κοντός ο οποίος δήλωσε πως υπέφερε και χάθηκε από βέβηλα και άνανδρα χεριά, σκοτεινούς ανθρώπους μας βύθισαν σε πόνο, λύπη , οργή και σε αναπάντητα γιατί.