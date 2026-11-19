Με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας στραμμένο στη Σενζέν της Κίνας, ολοκληρώθηκε η ιστορική τριμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπό την προεδρία του Κινέζου ηγέτη, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής APEC. «Ψηλά» στην ατζέντα ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, η διατήρηση ανοικτών θαλασσίων διαύλων στα Στενά του Ορμούζ, ο πυρηνικός αφοπλισμός του Ιράν και η εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας.

Κατά την έναρξη της ιστορικής τριμερούς συνάντησης, Τραμπ, Πούτιν και Σι έστειλαν μηνύματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τριών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της παγκόσμιας σταθερότητας και περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών.