Ολοκληρώθηκε η α’ φάση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών σε ΕΠΑ.Λ και Πρότυπα ΕΠΑ.Λ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η α’ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026-2027
Η επιβεβαίωση της εγγραφής στη σχολική μονάδα κατανομής γίνεται:
-Π.ΕΠΑ.Λ.: 10 – 16 Ιουλίου 2026
-ΕΠΑ.Λ.: 17 – 23 Ιουλίου 2026
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα:
e-eggrafes.minedu.gov.gr
Επισημαίνεται ότι:
Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.
Για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί:
δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους.
είναι δυνατή η προβολή, η αποθήκευση ή/ και η εκτύπωσή τους μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω αριστερά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet).
Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» θα είναι ορατά:
Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Παρασκευή 10-07-2026. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 17-07-2026 έως και την Πέμπτη 23-07-2026.
Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την Παρασκευή 10-07-2026. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 10-07-2026 έως και την Πέμπτη 16-07-2026.
Για τα ΓΕ.Λ. από την Τετάρτη 15-07-2026.
Η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτή απαιτείται, είναι διαθέσιμη:
Για τα ΕΠΑ.Λ. 10-23/07/2026
Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. 10-16/07/2026
Για τα ΓΕ.Λ. από τις 15/07/2026
Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ και αναζητήστε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία ανήκει.
Θα υπάρξει Β΄ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (κατ’ εξαίρεση εγγραφές) τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.