Ολοκληρώθηκε η α’ φάση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών σε ΕΠΑ.Λ και Πρότυπα ΕΠΑ.Λ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η α’ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026-2027

Η επιβεβαίωση της εγγραφής στη σχολική μονάδα κατανομής γίνεται:

-Π.ΕΠΑ.Λ.: 10 – 16 Ιουλίου 2026

-ΕΠΑ.Λ.: 17 – 23 Ιουλίου 2026

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα:

e-eggrafes.minedu.gov.gr

Επισημαίνεται ότι:

Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.

Για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί:

δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους.

είναι δυνατή η προβολή, η αποθήκευση ή/ και η εκτύπωσή τους μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω αριστερά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet).

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» θα είναι ορατά:

Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Παρασκευή 10-07-2026. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 17-07-2026 έως και την Πέμπτη 23-07-2026.

Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την Παρασκευή 10-07-2026. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από την Παρασκευή 10-07-2026 έως και την Πέμπτη 16-07-2026.

Για τα ΓΕ.Λ. από την Τετάρτη 15-07-2026.

Η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτή απαιτείται, είναι διαθέσιμη:

Για τα ΕΠΑ.Λ. 10-23/07/2026

Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. 10-16/07/2026

Για τα ΓΕ.Λ. από τις 15/07/2026

Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ και αναζητήστε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία ανήκει.

Θα υπάρξει Β΄ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (κατ’ εξαίρεση εγγραφές) τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.