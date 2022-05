Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας “The Bricklayer”, της τρίτης κατά σειρά κινηματογραφικής παραγωγής της Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic μετά τις “The Enforcer” (“Barracuda”) και “The Expendables 4” που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Το κατασκοπευτικό θρίλερ σε σενάριο των Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue), το οποίο σκηνοθέτησε ο Renny Harlin με πρωταγωνιστές τον Aaron Eckhart και τη Nina Dobrev, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με την πόλη για πρώτη φορά να αποτελεί το φόντο, στο οποίο διαδραματίζεται η πλοκή της ταινίας. Υπενθυμίζεται ότι η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, ωστόσο οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη. Σκηνικό της ταινίας αποτέλεσαν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου, του Σιδηροδρομικού Σταθμού και του Μετρό, καθώς επίσης και η περίφημη παραλία Καβουρότρυπες της Χαλκιδικής.

Στην ταινία συμμετείχαν Έλληνες ηθοποιοί και κασκαντέρ και περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί, ενώ εργάστηκαν πολλοί Έλληνες επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα και εξειδικεύτηκαν στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. Έλληνες, εξάλλου, θα εργαστούν και στο post production, το οποίο επίσης θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Καταλυτική για την διευκόλυνση και την απρόσκοπτη υλοποίηση των γυρισμάτων ήταν η συνδρομή που είχε η παραγωγή από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Film Office της Περιφέρειας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Film Commission Office του Δήμου, καθώς και με το ΕΚΟΜΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, την Αστυνομία, την Τροχαία, τις διοικήσεις του Αεροδρομίου Μακεδονία, του Σιδηροδρομικού Σταθμού, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης της Αττικό Μετρό, και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η παραγωγή ευχαριστεί προσωπικά τον Υφυπουργό Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρο Καλαφάτη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αλέξανδρο Θάνο, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, την διευθύντρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ, Πάνο Κουάνη, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της ταινίας, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει στη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπέμειναν αδιαμαρτύρητα τις όποιες δυσκολίες και δυσλειτουργίες προκάλεσαν στην πόλη τα γυρίσματα.

Η Millenium Media προγραμματίζει τα γυρίσματα και άλλων σημαντικών κινηματογραφικών παραγωγών στη Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα, λεπτομέρειες για τις οποίες θα ανακοινώσει όταν οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες.

Ταυτόχρονα, σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκονται τα κινηματογραφικά στούντιο που δημιούργησαν στην περιοχή της Θέρμης ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας John Kalafatis σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios της Βουλγαρίας. Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν οχτώ αποθήκες, σταδιακά θα ανακαινιστούν, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμα περισσότερες κινηματογραφικές, αλλά και τηλεοπτικές και διαφημιστικές παραγωγές και να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη κομβικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.