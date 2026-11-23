Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας τα Debate Playoffs, μια πρωτοποριακή διοργάνωση πολιτικού διαλόγου που διοργάνωσαν η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ. Νέοι από όλη την Ελλάδα, ηλικίας 18-35 ετών, με και χωρίς προηγούμενη κομματική συμμετοχή, πήραν τον λόγο και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στην τεκμηριωμένη αντιπαράθεση επιχειρημάτων.

Νικητής της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Σπύρος Κοντός, ο οποίος επικράτησε στον τελικό, έπειτα από διαδοχικές αναμετρήσεις νοκ άουτ. Στις κριτικές επιτροπές συμμετείχαν υπουργοί, Βουλευτές και στελέχη της Παράταξης, μεταξύ των οποίων η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άκης Σκέρτσος, ο Μάκης Βορίδης, η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γιώργος Βουλγαράκης.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν και να υπερασπιστούν θέσεις, να απαντήσουν στον αντίλογο και να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Η αξιολόγηση βασίστηκε στη γνώση των θεμάτων, στην ποιότητα των επιχειρημάτων και στην ικανότητα δημόσιου λόγου. Στο επίκεντρο των αναμετρήσεων βρέθηκαν οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και το κυβερνητικό έργο.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε:

«Τα πρώτα Debate Playoffs που διοργάνωσε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα ήταν η ζωντανή διάψευση ότι οι νέοι άνθρωποι αδιαφορούν για την πολιτική.

Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους τους νέους που συμμετείχαν, ειδικά αυτούς που πρώτη φορά ανέβηκαν στο βήμα, διότι απέδειξαν ότι ο πολιτισμένος διάλογος μπορεί να κερδίσει την τοξικότητα.

Η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας είναι βασική μας προτεραιότητα και όσοι από τους νέους που συμμετείχαν επιθυμούν να ενταχθούν στα όργανα ή στα ψηφοδέλτιά μας, θα έχουν την στήριξή μας.

Η Παράταξη οφείλει να εκφράζει και να εκφράζεται μέσα από όλες τις γενιές».