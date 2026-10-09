Ολοκληρώθηκαν οι επαφές Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στα Χανιά, η νέα συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Τη φιλοξενία της συνάντησης ανέλαβε το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ στις εργασίες συμμετείχαν πρέσβεις, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πορεία εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές για το 2026. Παράλληλα, οι αντιπροσωπείες εξέτασαν τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2027.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα.

Ο επόμενος γύρος επαφών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.