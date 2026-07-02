Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες στον Δήμο Χαλκηδόνος – Ποια είναι η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Η Κατερίνα Κοκκίνου, από τη διοικούσα παράταξη, αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος μετά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Έφη Χαριτίδου από την παράταξη “Πρώτα ο Πολίτης” και Γραμματέας o Παναγιώτης Μαρκίδης πό την παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Η νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κατερίνα Κοκκίνου αμέσως μετά την εκλογή της ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία αλλά και μια γόνιμη αντιπολίτευση. Η κα Κοκκίνου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την τιμητική, όπως τη χαρακτήρισε, πρόταση να αναλάβει τη θέση της Προέδρου αλλά και όλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή της. Όπως ανέφερε, στόχος της είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με σεβασμό στον διάλογο και τη δυνατότητα να ακούγονται όλες οι απόψεις.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, συνεχάρη την νέα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του νέου προεδρείου τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με όλες τις παρατάξεις, με κοινό γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων του Δήμου. «Εύχομαι καλή επιτυχία στην νέα Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του προεδρείου. Είμαι βέβαιος ότι με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της νέας περιόδου. Προτεραιότητά μας παραμένει η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και η προώθηση πρωτοβουλιών που θα κάνουν τον Δήμο μας καλύτερο για όλους τους δημότες», δήλωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον απερχόμενο Πρόεδρο, Γαβριήλ Ταχτατζόγλου για τη σημαντική συνεισφορά του στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και την υποδειγματική παρουσία του όλα τα χρόνια της θητείας του.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των δημαιρεσιών: Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Κατερίνα Κοκκίνου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Έφη Χαριτίδου Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Παναγιώτης Μαρκίδης Δημοτική Επιτροπή Για την επταμελή Δημοτική Επιτροπή εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία ως τακτικά μέλη οι: Ζήσης Βαϊνάς, Μαρία Κωστοπούλου, Γεώργιος Παπαχρηστούδης και Αλέξανδρος Χατζόπουλος από τη Διοικούσα Παράταξη με αναπληρωματικά μέλη τους Ανδρέα Αλμπάνη, Θεόδωρο Χατζηαποστόλου, Ευστράτιο Πιτίκη και Πασχάλη Χατσίδη. Από την αντιπολίτευση εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι Παναγιώτης Μαρκίδης και η Νατάσα Ζωγράφου με αναπληρωματικά μέλη τους Μαυρουδή Μηντσιούδη και Νικόλαο Κόκκο.