Ολοκληρώνει τη θητεία του ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Θ. Μητράκας

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για την εκλογή νέου προεδρείου.

Ο Θεόδωρος Μητράκας, μετά απο δύο θητείες στη θέση του προέδρου, θα ολοκληρώσει την παρουσία του και αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα αντιπεριφερειάρχη στον επικείμενο ανασχηματισμό. Ήταν άλλωστε κάτι που και ο ίδιος ήθελε.

Για τη θέση του προέδρου που θα προτείνει η “Αλληλεγγύη” η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά αναμένεται να οριστικοποιήσει αύριο τις αποφάσεις της αν και ακούγονται ήδη τα ονόματα του προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Αθανάσιου Κίκη και της περιφερειακής συμβούλου Βιβής Κουρτίδου.