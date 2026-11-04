OΛME: Στάση εργασίας αύριο Πέμπτη και συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

«Την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, οι εκπαιδευτικοί στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών», τονίζει σε ανακοίνωσή της ΟΛΜΕ που ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια.

Όπως αναφέρει η ομοσπονδία των εκπαιδευτικών: «Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 5 Νοέμβρη. Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν.

Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στην πολιτική που αφήνει σχολεία χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, προσωπικό και υποδομές, που φορτώνει όλο και μεγαλύτερα βάρη στις οικογένειες και υψώνει νέους φραγμούς στη μόρφωση. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις ελλείψεις, τα ακατάλληλα κτήρια, τις πολυπληθείς τάξεις και την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Την ώρα που οι ανάγκες της εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται ως κόστος, δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην πολεμική προετοιμασία. Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις».