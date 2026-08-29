OΛME: Διήμερο παρεμβάσεων στη ΔΕΘ στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου

Από την Παρασκευή 4/9 στη 1μμ ξεκινούν οι παρεμβάσεις της ΟΛΜΕ στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, αφού θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση, από κοινού με τις πέντε ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Σάββατο 5/9 στις 12 το μεσημέρι, θα προχωρήσει σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΔΟΘ, όπου όπως έκανε γνωστό, θα δοθούν στοιχεία για την κατάσταση των σχολείων (κενά, συμπτύξεις κ.α.).

Ακολούθως, το απόγευμα του Σαββάτου η ΟΛΜΕ θα πάρει μέρος στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις των συνδικάτων. Εκτός από τις διεκδικήσεις που αφορούν ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ΟΛΜΕ διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου-14ου μισθού.