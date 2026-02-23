Ολλανδία: Ο 38χρονος κεντρώος Ρομπ Γιέτεν ορκίζεται πρωθυπουργός

Η νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας θα ορκιστεί Δευτέρα, με τον 38χρονο κεντρώο Ρομπ Γιέτεν να γίνεται ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που αναλαμβάνει το αξίωμα.

Ο Γέτεν πέτυχε μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη τον Οκτώβριο, καταφέρνοντας να ανατρέψει το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του πολιτικού Γκερτ Βίλντερς με οριακή διαφορά.

Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν αφού το PVV αποχώρησε από τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό, την πιο δεξιά κυβέρνηση στην πρόσφατη ιστορία της Ολλανδίας, η οποία διήρκεσε μόλις 11 μήνες.

Το κόμμα D66 του Γέτεν συνεργάστηκε με το κεντροδεξιό CDA και το φιλελεύθερο VVD για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, ωστόσο θα υπολείπεται κατά εννέα έδρες της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, διαθέτοντας συνολικά 66 έδρες.

Τα κόμματα χρειάστηκαν 117 ημέρες για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Μετά τη νίκη του, ο Γέτεν δήλωσε ότι είναι εφικτό να ηττηθούν τα λαϊκιστικά κινήματα «αν κάνεις εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα για τη χώρα σου». Κατά την προεκλογική περίοδο, είχε τονίσει ότι επιθυμεί «να επαναφέρει την Ολλανδία στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία, δεν είμαστε πουθενά».

Σε μανιφέστο που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, τα τρία κόμματα δεσμεύτηκαν για πλήρη στήριξη της Ουκρανίας και για τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας ως προς τις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Παρότι η νέα κυβέρνηση δεν είναι τόσο δεξιά όσο η προηγούμενη, εξακολουθεί να φέρει «δεξιό αποτύπωμα», δήλωσε στο AFP η Σάρα ντε Λάνγκε, καθηγήτρια Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν. «Ο συνασπισμός επέλεξε περικοπές δαπανών αντί για αύξηση του ελλείμματος προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις που θέλει να υλοποιήσει» και υπάρχει «σημαντική συνέχεια ανάμεσα στα μεταναστευτικά σχέδια της νέας κυβέρνησης και της προηγούμενης», ανέφερε η Ντε Λάνγκε.

Τα κόμματα έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων για την οικογενειακή επανένωση.

Παράλληλα, επιδιώκουν περικοπές σε κοινωνικά επιδόματα, όπως τα επιδόματα ανεργίας, ώστε να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στον στρατό και την άμυνα.

Ωστόσο, καθώς ο συνασπισμός θα χρειάζεται τη στήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης για να περάσει νομοσχέδια, «η προώθηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων ενδέχεται να διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο», εκτίμησε η Ντε Λάνγκε.

Ο Γέτεν και το υπουργικό του συμβούλιο θα ορκιστούν τη Δευτέρα από τον βασιλιά Willem-Alexander στο παλάτι Huis Ten Bosch, στη Χάγη.

ΠΗΓΗ: Εuractiv