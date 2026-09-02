Ολλανδία: Η κεντρική τράπεζα μετέφερε 86 τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς τη Βρετανία

Ηκεντρική τράπεζα της Ολλανδίας DNB ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε 86 τόνους από τα αποθέματα χρυσού της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά προς το Λονδίνο, επικαλούμενη «αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια».

«Απέναντι στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, η DNB ενισχύει την προετοιμασία της στις κρίσεις. Η βελτίωση της διαπραγματευσιμότητας του ολλανδικού χρυσού και, κατά συνέπεια, της ταχύτητας με την οποία μπορεί να κινητοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης, είναι μέρος αυτής», ανέφερε η τράπεζα σε μια ανακοίνωση.

Η DNB διευκρίνισε πως τα αποθέματα χρυσού είναι πιο εύκολα διαπραγματεύσιμα από το Λονδίνο απ΄ό,τι από τη Νέα Υόρκη ή την Οτάβα.

«Αυτό επιτρέπει στην DNB να αναπτύξει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό σε περίπτωση κρίσης», είπε.

«Χάρη στο μέτρο αυτό, βελτιώσαμε τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων χρυσού μας. Ξεκινάμε από την αρχή ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να καταφύγουμε σε αυτά, αλλά είναι ωστόσο απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την προετοιμασία μας», δήλωσε ο Όλαφ Σλέιπεν, πρόεδρος της DNB.

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Ολλανδίας ανέρχονται σε 612,4 τόνους και αποτιμώνταν σε 72,2 δισ. ευρώ το 2025, ανέφερε η DNB.

Πριν από τη μεταφορά, η ολλανδική τράπεζα διέθετε το 31,3% του χρυσού της στη Νέα Υόρκη και το 19,7% στην Οτάβα.

Μετά την επιχείρηση αυτή, η Ολλανδία διαθέτει το 18,5% των αποθεμάτων χρυσού της στις ΗΠΑ και το 18,5% στον Καναδά.

Το μερίδιο του χρυσού που αποθηκεύεται στο Λονδίνο αυξήθηκε από 18,1% σε 32,1%. Η DNB διατηρεί το 30,8% του χρυσού της στην Ολλανδία.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης και εν μέρει με τη φυσική μεταφορά χρυσού, διευκρίνισε η τράπεζα.

Περισσότεροι από 27 τόνοι φυσικού χρυσού μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς το Ζάιστ, στην Ολλανδία.

Η ίδια ποσότητα χρυσού μεταφέρθηκε στη συνέχεια από το Ζάιστ προς το Λονδίνο, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό το λιώσιμο χρυσού.

«Συνδυάζοντας αγορές, πωλήσεις και φυσική μεταφορά, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη φυσική μετακίνηση μιας μεγάλης ποσότητας διασπαρθήκαν», ανέφερε η DNB.