Όλγα Κεφαλογιάννη: Πρότεινε την φιλοξενία της ευρωπαϊκής τουριστικής Ακαδημίας στην Ελλάδα

Τη φιλοξενία της ευρωπαϊκής τουριστικής Ακαδημίας, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό πρότεινε η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στην παρέμβασή της στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Τουρισμού της Ε.Ε., που διοργάνωσε η ιρλανδική Προεδρία στο Mullingar της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε, από τον αρμόδιο Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό (EU Sustainable Tourism Strategy).

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Υπουργός, κατά την τοποθέτησή της, «για την Ελλάδα, η νέα Στρατηγική δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό βήμα προόδου, αλλά και την αφετηρία για την υλοποίηση μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αναγκαιότητας: τη θεσμική αναγνώριση του τουρισμού ως διακριτού και αυτοτελούς πεδίου ευρωπαϊκής πολιτικής».

Στο πλαίσιο αυτό, εξήρε την πρωτοβουλία του Έλληνα Επιτρόπου, ο οποίος με το όραμα και την προσωπική του δέσμευση για συγκροτημένη προώθηση του ευρωπαϊκού τουρισμού, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της Στρατηγικής, αναδεικνύοντας τον τουρισμό ως προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

«Εκκινείται, έτσι, μια νέα εποχή θεσμικής συνεργασίας υψηλού επιπέδου στους κόλπους της Ε.Ε., για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του τουρισμού», τόνισε η Υπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, ο τουρισμός δεν αποτελεί απλώς μία οικονομική δραστηριότητα ή το άθροισμα επιμέρους τομέων.

Συνιστά κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και σημαντικό μέσο ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και επιρροής της Ευρώπης.

«Η Ελλάδα, ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συμβάλει ενεργά και εποικοδομητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση αυτής της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας, με κοινό όραμα και συντονισμένη δράση».

Παράλληλα, η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών προορισμών, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων, την επένδυση στους ανθρώπους που υπηρετούν τον τουρισμό, μέσω της φιλοξενίας στην Ελλάδα, της ευρωπαϊκής τουριστικής Ακαδημίας, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περαιτέρω, στην παρέμβασή της, η Υπουργός ανέδειξε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως βασικό καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τη σημασία της πλήρους ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Χώρου Δεδομένων, στο πλαίσιο αυτό.

Όπως υπογράμμισε, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών, στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Τέλος, η Ελληνίδα Υπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική αναγνώριση του τουρισμού πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα, ευέλικτα και προσβάσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου 2028-2034, και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προορισμών, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η προστιθέμενη αξία του τουρισμού στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, και το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην τουριστική αλυσίδα αξίας, αλλά και ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.