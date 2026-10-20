Όλγα Κεφαλογιάννη: Εκτίμηση του διεθνούς κοινού με τη διεύρυνση της παρουσίας του Οδηγού Michelin στην Ελλάδα

Το υπουργείο Τουρισμού χαιρετίζει την επέκταση του Οδηγού MICHELIN στη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, που πλαισιώνουν την Αθήνα στην έκδοση του 2027.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διεύρυνση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τον Οδηγό MICHELIN, η οποία συνεχίζεται για τρίτη χρονιά.

Ο ΕΟΤ, υπό την εποπτεία του υπουργείου Τουρισμού, υλοποιεί δράσεις που υπηρετούν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τον εθνικό σχεδιασμό για τη διεθνή προβολή της χώρας. Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου για την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των ελληνικών προορισμών και τη σύνδεση της γαστρονομίας με την ταξιδιωτική εμπειρία.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε: «Η διεύρυνση της παρουσίας του Οδηγού Michelin στην Ελλάδα αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους ανθρώπους της γαστρονομίας, που με τη δουλειά τους κερδίζουν την εκτίμηση του διεθνούς κοινού. Σε όλους τους επαγγελματίες και τα εστιατόρια που διακρίθηκαν αξίζουν θερμά συγχαρητήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ