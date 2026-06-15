Όλγα Κεφαλογιάννη: Ανοδικά ξεκίνησε το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό παρά τη διεθνή αβεβαιότητα

Την ανάγκη μετάβασης σε ένα πρότυπο ποιοτικής, βιώσιμης και γεωγραφικά ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της που προβλήθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η voria.gr, με θέμα «Οι επόμενες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό: Προσέλκυση επενδύσεων και τουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία».

Αφού επισήμανε ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι οι επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Θετικές οι πρώτες ενδείξεις για φέτος – Το 2025 τρίτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ

Αναφερόμενη στις προοπτικές της νέας χρονιάς, η υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι τα πρώτα στοιχεία για το 2026 παραμένουν ενθαρρυντικά, παρά τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, κατά τους πρώτους μήνες του έτους καταγράφεται νέα αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και -κυρίως- στα τουριστικά έσοδα, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού.

Μιλώντας για το 2025, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, τόσο σε επίπεδο επισκεπτών όσο και σε επίπεδο εσόδων. Αναφέρθηκε, δε, στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες, όπως είπε, κινήθηκαν με ρυθμό περίπου 10% σε σύγκριση με το 2024, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ρυθμό αύξησης των αφίξεων. «Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς της χώρας και της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αύξηση των εισπράξεων κατά τους μήνες εκτός αιχμής, στοιχείο που, όπως είπε, επιβεβαιώνει τη σταδιακή διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι νέες προκλήσεις για τον παγκόσμιο τουρισμό

Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι, παρά τις θετικές επιδόσεις, ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους αριθμούς. Όπως είπε, η διεθνής αβεβαιότητα, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για τον παγκόσμιο τουρισμό. Την ίδια στιγμή, προσέθεσε, οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, ποιοτικές υπηρεσίες και ουσιαστική σύνδεση με τους προορισμούς που επισκέπτονται, δίνοντας ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να υλοποιεί μια στρατηγική με σταθερό προσανατολισμό την ποιοτική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. «Στόχος μας είναι μια ανάπτυξη που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών μας και δημιουργεί σταθερή αξία για τις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, βασική επιδίωξη αποτελεί ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών και σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο τουρισμού δώδεκα μηνών.

Αναφερόμενη, δε, στις ειδικές μορφές τουρισμού που προωθεί το υπουργείο Τουρισμού, επισήμανε ότι η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε τομείς όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, ο οινοτουρισμός, ο θαλάσσιος και καταδυτικός τουρισμός, καθώς και ο ιαματικός τουρισμός.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον ορεινό τουρισμό, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα υλοποιεί ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής και θεσμικής υποστήριξης του συγκεκριμένου τομέα. «Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα –και φυσικά στην ορεινή Μακεδονία, έναν νέο πρωταγωνιστικό ρόλο, αναδεικνύοντάς την σε ταξιδιωτική επιλογή για όλο τον χρόνο», σημείωσε.

Επενδύσεις σε υποδομές – Προτεραιότητα η ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως αστικού προορισμού

Μιλώντας για τα έργα αναβάθμισης τουριστικών υποδομών που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε όλη τη χώρα, είπε ότι προωθούνται παρεμβάσεις σε μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα και έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε παραλίες, ενώ αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια έχουν εγκριθεί και για την Κεντρική Μακεδονία.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της θέσης της στον χάρτη των ευρωπαϊκών αστικών προορισμών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το υπουργείο Τουρισμού. Όπως είπε η υπουργός, το 2025 το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατέγραψε αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης κατά σχεδόν 10% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ανοδική πορεία συνεχίζεται και κατά τους πρώτους μήνες του 2026.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε υποδομές, όπως το αναβαθμισμένο αεροδρόμιο, το μετρό και οι νέες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούν ακόμη καλύτερες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη.

Αεροπορική συνδεσιμότητα και διεθνής προβολή – Συνεργασία όλων για την επόμενη ημέρα

Η κ. Κεφαλογιάννη είπε επίσης ότι το υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μέσω συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, ενώ σημείωσε ότι συνεχίζονται οι δράσεις για τη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης, της πολιτιστικής της ταυτότητας και της γαστρονομικής της παράδοσης.

Μιλώντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, η ίδια τόνισε ότι προϋποθέτει στενή συνεργασία κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα. Όπως επισήμανε, μέσω των νέων οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών μπορεί να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο συνδυασμός πολιτισμού, ιστορικών πόλεων, μνημείων, ορεινών όγκων και ακτογραμμών που διαθέτει η περιοχή.

«Με συντονισμένη δράση, έμφαση στη βιωσιμότητα και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας και να διασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να αποδίδει τα μέγιστα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε η κ. Κεφαλογιάννη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ