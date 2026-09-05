Όλα έτοιμα για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Όλα είναι έτοιμα στη Θεσσαλονίκη για την αποψινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» στρέφονται τα βλέμματα, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και το οικονομικό πακέτο μέτρων για την επόμενη περίοδο.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων και οι φορολογικές ελαφρύνσεις, με το συνολικό ύψος του πακέτου να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού πραγματοποιείται, ωστόσο, σε βαρύ κλίμα, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε νωρίτερα στην Τανάγρα. Κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week, ένα F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, με αποτέλεσμα οι δύο χειριστές του αεροσκάφους να χάσουν τη ζωή τους.

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