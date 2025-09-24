Οκτώ συνήθειες στα πλούσια σπίτια που φαίνονται παράξενες στον μέσο άνθρωπο

Ό,τι εμείς μπορεί να θεωρούμε δεδομένο στην καθημερινότητά μας, παύει να ισχύει σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, ιδιαίτερα σε εκείνες από τις οποίες μάς χωρίζει ένα χάσμα. Για παράδειγμα, οι συνήθειες που ακολουθούν οι πιο εύποροι στις πολυτελείς κατοικίες τους μπορεί να μοιάζουν παράξενες σε μέλη όχι μόνο της εργατικής αλλά ίσως και της μεσαίας τάξης. Ιδιαίτερα καθώς οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η μεσαία τάξη χάνει μέρος της δύναμής της. Όπως είναι οι παρακάτω.

Προγραμματίζουν τα πάντα, ακόμα και τις ώρες χαλάρωσης. Ακόμα και τα παιδιά έχουν προκαθορισμένες ώρες μελέτης, δομημένου παιχνιδιού και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, με σύντομα χρονικά διαστήματα ασφαλείας μεταξύ τους σε περίπτωση που βγουν ελαφρώς εκτός προγράμματος. Μπορεί έτσι να χάνεται ο αυθορμητισμός, αλλά ένα σπιτικό κερδίζει σε αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.

Έχουν διαφορετικά ψυγεία, ακόμα και για το κρασί ή τα αναψυκτικά. Αυτό αντικατοπτρίζει τη συνήθειά τους να υποδέχονται καλεσμένους και να διοργανώνουν πάρτι, όπου η οργάνωση και η άνεση αποτελούν προτεραιότητα ενώ τα χρήματα και ο χώρος δεν συνιστούν πρόβλημα.

Στέλνουν στο καθαριστήριο αντικείμενα που οι περισσότεροι πλένουν στο σπίτι. Δεν χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία μόνο για κοστούμια και βραδινά φορέματα, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά ακόμα και για σεντόνια ή πιο casual ρούχα, προκειμένου να διατηρήσουν την υψηλή ποιότητά τους.

Δεν χρησιμοποιούν την τέχνη για διακόσμηση αλλά την αντιμετωπίζουν ως επένδυση. Στα πιο ενημερωμένα σπίτια, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τέχνη. Κάθε έργο επιλέγεται με προσοχή και σε συνεργασία με ειδικούς, ανάλογα με την καλλιτεχνική αλλά και οικονομική αξία του.

Προσλαμβάνουν οικιακούς βοηθούς ακόμα και όταν δεν τους χρειάζονται. Μπορεί, ας πούμε, να προσλάβουν κάποιον κηπουρό για ένα μικρό κήπο ή συνεργείο καθαρισμού για ένα εξοχικό σπίτι μεσαίου μεγέθους. Από τη στιγμή που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, ουσιαστικά αγοράζουν ελεύθερο χρόνο και ενέργεια για τον εαυτό τους αναθέτοντας εργασίες σε άλλους.

Εξοπλίζουν σκόπιμα το σπίτι τους με λίγα έπιπλα. Κάθε κομμάτι είναι προσεκτικά επιλεγμένο. Η επίπλωση χτίζεται σιγά σιγά, καθώς τα ζητούμενα είναι η ποιότητα, η αισθητική και η ιστορία κάθε επίπλου και αντικειμένου.

Προσλαμβάνουν συχνά επαγγελματίες για υπηρεσίες συντήρησης. Δεν περιμένουν να χαλάσει κάτι ή να προκύψει ένα πρόβλημα για να κάνουν συντήρηση π.χ. του δαπέδου ή της στέγης ή για να καλέσουν ένα συνεργείο απεντόμωσης, αλλά προχωρούν προληπτικά σε αυτές τις ενέργειες.