Οκτω must μαύρα γυαλιά ηλίου

Τα μαύρα γυαλιά ηλίου θα παραμείνουν essential όσες τάσεις και αν έρθουν. Διαχρονικά, κομψά και passe partout, δεν έχουν θεωρηθεί ποτέ εκτός μόδας, το αντίθετο, αποτελούν ένα staple που επαναπροσδιορίζεται διαρκώς από σχεδιαστές και οίκους.

Όποιο και να είναι το προσωπικό σας στιλ λοιπόν, ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή σας. Σε σιλουέτα που κάνει buzz ή σε timeless design, δεν υπάρχει σύνολο που να μη συνδυάζεται άψογα με black sunglasses, ακόμη και αν είναι σούπερ edgy ή εκκεντρικό. Στο γραφείο, στις εξορμήσεις εκτός πόλης, αλλά και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, τα go to αξεσουάρ είναι απόλυτη ανάγκη, για αυτό και κάθε σεζόν ψάχνουμε να επενδύσουμε σε ακόμα ένα must have piece.

Στις συλλογές των μεγαλύτερων οίκων βρίσκουμε τα πιο trending γυαλιά. Ανάλογα με την αισθητική στην οποία θέλετε να κινηθείτε, υπάρχουν σκελετοί με ένταση ή λεπτεπίλεπτο σχεδιασμό για πιο διακριτική πολυτέλεια. Την ίδια στιγμή, αν θέλετε κάτι statement, μπορείτε να δοκιμάσετε τους φακούς με χρώμα, όπως τους ροζ που προτείνει ο οίκος Gucci. Για all time classic επιλογές, τα οβάλ και cat eye γυαλιά είναι πάντα in fashion, όπως και τα τετράγωνα για όσες από εσάς λατρεύετε την έντονη γεωμετρία.

Τα γυαλιά που ξεχωρίσαμε

Γυαλιά ηλίου cat eye, Bottega Veneta Γυαλιά ηλίου aviator, Saint Laurent Γυαλιά ηλίου με ροζ φακό, Gucci

Γυαλιά ηλίου μάσκα, Dolce & Gabbana Γυαλιά ηλίου τετράγωνα, Loewe